Путин передал Махачкалинский морской торговый порт АО «Север-Юг»

19 марта 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Путин передал «Морской торговый порт» Махачкалы в распоряжение общества «Сервер-Юг» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин передал Махачкалинский морской торговый порт в распоряжение акционерного общества «Север-Юг». Соответствующий указ опубликован на сайте официальных правовых актов. «Принять предложение… об учреждении стратегическим инвестором акционерного общества „Север-Юг“ с внесением в качестве вклада Российской Федерации в его уставный капитал, находящийся в федеральной собственности, 100% обыкновенных акций акционерного общества „Махачкалинский морской торговый порт“», — говорится в документе . Отмечается, что стоимость акций достигает 1,25 млн рублей. Ранее Путин разрешил провести сделку по покупке 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold. Также и российская горнорудная компания Polymetal одобрила сделку по продаже активов РФ золотодобывающей компании «Мангазеи майнинг» из Забайкалья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин передал Махачкалинский морской торговый порт в распоряжение акционерного общества «Север-Юг». Соответствующий указ опубликован на сайте официальных правовых актов. «Принять предложение… об учреждении стратегическим инвестором акционерного общества „Север-Юг“ с внесением в качестве вклада Российской Федерации в его уставный капитал, находящийся в федеральной собственности, 100% обыкновенных акций акционерного общества „Махачкалинский морской торговый порт“», — говорится в документе. Отмечается, что стоимость акций достигает 1,25 млн рублей. Ранее Путин разрешил провести сделку по покупке 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold. Также и российская горнорудная компания Polymetal одобрила сделку по продаже активов РФ золотодобывающей компании «Мангазеи майнинг» из Забайкалья.