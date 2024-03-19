Путин передал Махачкалинский морской торговый порт АО «Север-Юг»

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин передал «Морской торговый порт» Махачкалы в распоряжение общества «Сервер-Юг» Фото:

Президент России Владимир Путин передал Махачкалинский морской торговый порт в распоряжение акционерного общества «Север-Юг». Соответствующий указ опубликован на сайте официальных правовых актов.

«Принять предложение… об учреждении стратегическим инвестором акционерного общества „Север-Юг“ с внесением в качестве вклада Российской Федерации в его уставный капитал, находящийся в федеральной собственности, 100% обыкновенных акций акционерного общества „Махачкалинский морской торговый порт“», — говорится в документе. Отмечается, что стоимость акций достигает 1,25 млн рублей.

Ранее Путин разрешил провести сделку по покупке 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold. Также и российская горнорудная компания Polymetal одобрила сделку по продаже активов РФ золотодобывающей компании «Мангазеи майнинг» из Забайкалья.

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Президент России Владимир Путин передал Махачкалинский морской торговый порт в распоряжение акционерного общества «Север-Юг». Соответствующий указ опубликован на сайте официальных правовых актов. «Принять предложение… об учреждении стратегическим инвестором акционерного общества „Север-Юг“ с внесением в качестве вклада Российской Федерации в его уставный капитал, находящийся в федеральной собственности, 100% обыкновенных акций акционерного общества „Махачкалинский морской торговый порт“», — говорится в документе. Отмечается, что стоимость акций достигает 1,25 млн рублей. Ранее Путин разрешил провести сделку по покупке 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold. Также и российская горнорудная компания Polymetal одобрила сделку по продаже активов РФ золотодобывающей компании «Мангазеи майнинг» из Забайкалья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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