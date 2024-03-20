Песков: ущерб Европе от изъятия российских активов будет колоссальным

20 марта 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков предупредил Европу о рисках, которая планирует использовать активы РФ для Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Европа будет использовать российские активы, то это нанесет огромный урон по мировой экономике и международному праву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Европейцы прекрасно отдают себе отчет в том, какой ущерб могут принести для их экономики, имиджа, международного права, которое выступает как гарант неприкосновенности собственности. Ущерб будет колоссальным. Лица, которые будут это решать станут объектами судебного преследования на многие десятилетия», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого в ЕС предложили использовать до 90% от прибыли, полученной от российских активов. Такую позицию озвучил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Деньги будет поступать в фонд мира, а потом — на Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если Европа будет использовать российские активы, то это нанесет огромный урон по мировой экономике и международному праву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Европейцы прекрасно отдают себе отчет в том, какой ущерб могут принести для их экономики, имиджа, международного права, которое выступает как гарант неприкосновенности собственности. Ущерб будет колоссальным. Лица, которые будут это решать станут объектами судебного преследования на многие десятилетия», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого в ЕС предложили использовать до 90% от прибыли, полученной от российских активов. Такую позицию озвучил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Деньги будет поступать в фонд мира, а потом — на Украину.