В Екатеринбурге резко увеличат количество платных парковок

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Стадион Екатеринбург-Арена открыли для горожан. Екатеринбург , парковка, екатеринбург арена
Екатеринбуржцам придется чаще платить за парковки (архивное фото) Фото:

Количество платных парковочных мест в Екатеринбурге вырастет почти в шесть раз. Об этом на встрече со СМИ заявил транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU

«К началу февраля в городе было 2346 платных парковок. К сегодняшнему дню мы увеличили до 2900. Проанализировав все городское пространство, видим потенциал увеличения до 17000 мест», — рассказал Галямов.

По его словам, вырученные средства мэрия будет тратить по московскому опыту — на благоустройство, в частности, ремонт дорог. Галямов напомнил, что похожим образом (на ремонт и строительство школ и детсадов) тратятся бюджетные деньги, полученные с продажи земельных участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Чиновник допустил, что среди горожан с определенной продолжительностью будут проводиться опросы, на какие именно территории тратить деньги, вырученные с платных парковок.

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Количество платных парковочных мест в Екатеринбурге вырастет почти в шесть раз. Об этом на встрече со СМИ заявил транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU «К началу февраля в городе было 2346 платных парковок. К сегодняшнему дню мы увеличили до 2900. Проанализировав все городское пространство, видим потенциал увеличения до 17000 мест», — рассказал Галямов. По его словам, вырученные средства мэрия будет тратить по московскому опыту — на благоустройство, в частности, ремонт дорог. Галямов напомнил, что похожим образом (на ремонт и строительство школ и детсадов) тратятся бюджетные деньги, полученные с продажи земельных участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Чиновник допустил, что среди горожан с определенной продолжительностью будут проводиться опросы, на какие именно территории тратить деньги, вырученные с платных парковок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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