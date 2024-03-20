В Екатеринбурге резко увеличат количество платных парковок

20 марта 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцам придется чаще платить за парковки (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Количество платных парковочных мест в Екатеринбурге вырастет почти в шесть раз. Об этом на встрече со СМИ заявил транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU «К началу февраля в городе было 2346 платных парковок. К сегодняшнему дню мы увеличили до 2900. Проанализировав все городское пространство, видим потенциал увеличения до 17000 мест», — рассказал Галямов. По его словам, вырученные средства мэрия будет тратить по московскому опыту — на благоустройство, в частности, ремонт дорог. Галямов напомнил, что похожим образом (на ремонт и строительство школ и детсадов) тратятся бюджетные деньги, полученные с продажи земельных участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Чиновник допустил, что среди горожан с определенной продолжительностью будут проводиться опросы, на какие именно территории тратить деньги, вырученные с платных парковок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество платных парковочных мест в Екатеринбурге вырастет почти в шесть раз. Об этом на встрече со СМИ заявил транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU «К началу февраля в городе было 2346 платных парковок. К сегодняшнему дню мы увеличили до 2900. Проанализировав все городское пространство, видим потенциал увеличения до 17000 мест», — рассказал Галямов. По его словам, вырученные средства мэрия будет тратить по московскому опыту — на благоустройство, в частности, ремонт дорог. Галямов напомнил, что похожим образом (на ремонт и строительство школ и детсадов) тратятся бюджетные деньги, полученные с продажи земельных участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Чиновник допустил, что среди горожан с определенной продолжительностью будут проводиться опросы, на какие именно территории тратить деньги, вырученные с платных парковок.