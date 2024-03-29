Иноагент Макаревич грубо высказался о теракте в «Крокусе»

Макаревич* осудил тех, кто «трындит» про теракт в «Крокусе»
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Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Иноагент Макаревич заявил, что сочувствует пострадавшим в «Крокусе» и всем жителям России в целом Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Музыкант Андрей Макаревич (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) грубо ответил за отсутствие комментариев о теракте в «Крокус Сити Холле» и осудил критиков, которые обвиняют его в молчании. Об этом сообщает издание МК.RU.

«Некоторые блюстители новой нравственности „развонялись“ в сети — как это Макаревич не прокомментировал события в Крокусе? Не сочувствует! Во-первых, публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием, если можешь помочь — помоги, а „трындеть“ не надо», — передают слова Макаревича МК.RU.

Артист отметил, что он сочувствует жертвам трагедии в «Крокусе» и вообще всем жителям России, в частности. Музыкант добавил, что россиянам он помочь точно не может, закончив мысль фразой: «Ваш выбор».

Ранее подобное высказывание сделала певица Алла Пугачева. Ее также обвинили в молчании о трагедии в «Крокусе». Артистка ответила, что «скорбь должна быть в душе».

Террористический акт произошел 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл». Несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта «Пикника» и устроили пожар. Преступники уже задержаны, суд отправил их в СИЗО до 22 мая.

*Андрей Макаревич внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента в РФ

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Музыкант Андрей Макаревич (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) грубо ответил за отсутствие комментариев о теракте в «Крокус Сити Холле» и осудил критиков, которые обвиняют его в молчании. Об этом сообщает издание МК.RU. «Некоторые блюстители новой нравственности „развонялись“ в сети — как это Макаревич не прокомментировал события в Крокусе? Не сочувствует! Во-первых, публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием, если можешь помочь — помоги, а „трындеть“ не надо», — передают слова Макаревича МК.RU. Артист отметил, что он сочувствует жертвам трагедии в «Крокусе» и вообще всем жителям России, в частности. Музыкант добавил, что россиянам он помочь точно не может, закончив мысль фразой: «Ваш выбор». Ранее подобное высказывание сделала певица Алла Пугачева. Ее также обвинили в молчании о трагедии в «Крокусе». Артистка ответила, что «скорбь должна быть в душе». Террористический акт произошел 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл». Несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта «Пикника» и устроили пожар. Преступники уже задержаны, суд отправил их в СИЗО до 22 мая. *Андрей Макаревич внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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