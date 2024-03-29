В Челябинскую область завезли опасное масло из Пермского края

29 марта 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Пермский производитель использовал для партии масла небезопасное молоко Фото: Денис Моргунов © URA.RU В детсадах Челябинской области выявили опасное масло, произведенное в Пермском крае. Для изготовления партии пермский бизнесмен использовал молоко неизвестного происхождения, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «В 11 учреждений Челябинской области поставили 166,2 кг сладко-сливочного масла пермского производства. Производитель использовал молоко с неподтвержденной безопасностью и прослеживаемостью. Пробы масла указали на фальсификацию», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Масло попало в учреждения Катав-Ивановска, Юрюзани, Аши, Миньяра и Сима. Поставками из Пермского края занимался бизнесмен из Уфы (Республика Башкортостан). Кроме того, молоко, которое использовали в масле, поступило к пермяку из Липецкой области. По данным ведомства, у липецкого производителя не было справки о благополучии молочной фермы. Ее отсутствие и вызвало сомнения в безопасности масла. В одном из детсадов Катав-Ивановска изъяли пробы, проверка показала фальсификацию жиров в продукте. Учреждениям рекомендовали вывести его из оборота. «Поставщику объявлено предостережение. В отношении производителей потенциально опасной продукции в Пермском крае и Липецкой области будут проведены контрольно-надзорные мероприятия», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В детсадах Челябинской области выявили опасное масло, произведенное в Пермском крае. Для изготовления партии пермский бизнесмен использовал молоко неизвестного происхождения, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «В 11 учреждений Челябинской области поставили 166,2 кг сладко-сливочного масла пермского производства. Производитель использовал молоко с неподтвержденной безопасностью и прослеживаемостью. Пробы масла указали на фальсификацию», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Масло попало в учреждения Катав-Ивановска, Юрюзани, Аши, Миньяра и Сима. Поставками из Пермского края занимался бизнесмен из Уфы (Республика Башкортостан). Кроме того, молоко, которое использовали в масле, поступило к пермяку из Липецкой области. По данным ведомства, у липецкого производителя не было справки о благополучии молочной фермы. Ее отсутствие и вызвало сомнения в безопасности масла. В одном из детсадов Катав-Ивановска изъяли пробы, проверка показала фальсификацию жиров в продукте. Учреждениям рекомендовали вывести его из оборота. «Поставщику объявлено предостережение. В отношении производителей потенциально опасной продукции в Пермском крае и Липецкой области будут проведены контрольно-надзорные мероприятия», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.