В Челябинскую область завезли опасное масло из Пермского края

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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло
Пермский производитель использовал для партии масла небезопасное молоко Фото:

В детсадах Челябинской области выявили опасное масло, произведенное в Пермском крае. Для изготовления партии пермский бизнесмен использовал молоко неизвестного происхождения, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«В 11 учреждений Челябинской области поставили 166,2 кг сладко-сливочного масла пермского производства. Производитель использовал молоко с неподтвержденной безопасностью и прослеживаемостью. Пробы масла указали на фальсификацию», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Масло попало в учреждения Катав-Ивановска, Юрюзани, Аши, Миньяра и Сима. Поставками из Пермского края занимался бизнесмен из Уфы (Республика Башкортостан). Кроме того, молоко, которое использовали в масле, поступило к пермяку из Липецкой области.

По данным ведомства, у липецкого производителя не было справки о благополучии молочной фермы. Ее отсутствие и вызвало сомнения в безопасности масла. В одном из детсадов Катав-Ивановска изъяли пробы, проверка показала фальсификацию жиров в продукте. Учреждениям рекомендовали вывести его из оборота.

«Поставщику объявлено предостережение. В отношении производителей потенциально опасной продукции в Пермском крае и Липецкой области будут проведены контрольно-надзорные мероприятия», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

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В детсадах Челябинской области выявили опасное масло, произведенное в Пермском крае. Для изготовления партии пермский бизнесмен использовал молоко неизвестного происхождения, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «В 11 учреждений Челябинской области поставили 166,2 кг сладко-сливочного масла пермского производства. Производитель использовал молоко с неподтвержденной безопасностью и прослеживаемостью. Пробы масла указали на фальсификацию», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Масло попало в учреждения Катав-Ивановска, Юрюзани, Аши, Миньяра и Сима. Поставками из Пермского края занимался бизнесмен из Уфы (Республика Башкортостан). Кроме того, молоко, которое использовали в масле, поступило к пермяку из Липецкой области. По данным ведомства, у липецкого производителя не было справки о благополучии молочной фермы. Ее отсутствие и вызвало сомнения в безопасности масла. В одном из детсадов Катав-Ивановска изъяли пробы, проверка показала фальсификацию жиров в продукте. Учреждениям рекомендовали вывести его из оборота. «Поставщику объявлено предостережение. В отношении производителей потенциально опасной продукции в Пермском крае и Липецкой области будут проведены контрольно-надзорные мероприятия», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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