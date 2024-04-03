Сосед летчика-предателя, угнавшего Ми-8 ради Украины, предположил, что Киев хотел его гибели

Сосед Кузьминова по дому: возможно, спецслужбы Украины хотели избавиться от него

03 апреля 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

В 2023 году Максим Кузьминов угнал вертолет по наводке Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спецслужбы Украины, вероятно, изначально хотели смерти российского летчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8, убив в процессе сослуживца. Таким предположением поделился сосед Кузьминова по дому по имени Хави. Такие выводы он сделал, основываясь на том факте, что Киев никак не проинструктировал пилота, после того, как тот покинул Украину. «Складывается такое впечатление, что они его переманили на свою сторону, но, когда уже дело было сделано, решили игнорировать его существование. <…> Если службы Украины и Испании знали про нахождение Кузьминова в Вильяхойосе, почему они не дали ему инструкции по безопасности? <…> Может, таким образом хотели побыстрее от него избавиться?», — предположил Хави в разговоре с РИА Новостями. Российский пилот Кузьминов в 2023 году угнал вертолет Ми-8, убив двух членов экипажа. После этого о нем ничего не было слышно. Однако в феврале 2024 года стало известно об убийстве Кузьминова из пистолета. Убийцы сбежавшего в Испанию Кузьминова стреляли в него и переехали на авто, передает телеканал 360. Очевидцы отмечали, что в последнее время до своей смерти тот вел себя неадекватно, употреблял алкоголь и наркотики. Далее смерть пилота подтвердили в Главном управлении разведки Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецслужбы Украины, вероятно, изначально хотели смерти российского летчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8, убив в процессе сослуживца. Таким предположением поделился сосед Кузьминова по дому по имени Хави. Такие выводы он сделал, основываясь на том факте, что Киев никак не проинструктировал пилота, после того, как тот покинул Украину. «Складывается такое впечатление, что они его переманили на свою сторону, но, когда уже дело было сделано, решили игнорировать его существование. <…> Если службы Украины и Испании знали про нахождение Кузьминова в Вильяхойосе, почему они не дали ему инструкции по безопасности? <…> Может, таким образом хотели побыстрее от него избавиться?», — предположил Хави в разговоре с РИА Новостями. Российский пилот Кузьминов в 2023 году угнал вертолет Ми-8, убив двух членов экипажа. После этого о нем ничего не было слышно. Однако в феврале 2024 года стало известно об убийстве Кузьминова из пистолета. Убийцы сбежавшего в Испанию Кузьминова стреляли в него и переехали на авто, передает телеканал 360. Очевидцы отмечали, что в последнее время до своей смерти тот вел себя неадекватно, употреблял алкоголь и наркотики. Далее смерть пилота подтвердили в Главном управлении разведки Украины.