06 апреля 2024

На футболе в Италии появился баннер в поддержку «Крокуса». Фото

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
При теракте в «Крокусе» погибли 145 человек Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фанаты итальянского футбольного клуба «Лацио» растянули баннер на матче со словами соболезнования жертвам теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Таким образом они выразили поддержку россиянам, пишет РИА Новости.

«Болельщики «Лацио» во время римского дерби с «Ромой» выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус сити холле». На баннере написаны слова «В память о жертвах теракта в Москве», — говорится в материале.

Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. Террористы массово расстреливали людей, а также организовали поджог. Всего, по официальным данным, в ходе трагических событий тогда погибли 145 человек.

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Фанаты итальянского футбольного клуба «Лацио» растянули баннер на матче со словами соболезнования жертвам теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Таким образом они выразили поддержку россиянам, пишет РИА Новости. «Болельщики «Лацио» во время римского дерби с «Ромой» выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус сити холле». На баннере написаны слова «В память о жертвах теракта в Москве», — говорится в материале. Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. Террористы массово расстреливали людей, а также организовали поджог. Всего, по официальным данным, в ходе трагических событий тогда погибли 145 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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