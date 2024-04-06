На футболе в Италии появился баннер в поддержку «Крокуса». Фото

07 апреля 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

При теракте в «Крокусе» погибли 145 человек Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фанаты итальянского футбольного клуба «Лацио» растянули баннер на матче со словами соболезнования жертвам теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Таким образом они выразили поддержку россиянам, пишет РИА Новости. «Болельщики «Лацио» во время римского дерби с «Ромой» выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус сити холле». На баннере написаны слова «В память о жертвах теракта в Москве», — говорится в материале. Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. Террористы массово расстреливали людей, а также организовали поджог. Всего, по официальным данным, в ходе трагических событий тогда погибли 145 человек. Фото: telegram-канал «РИА Новости», https://t.me/rian_ru/239992 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фанаты итальянского футбольного клуба «Лацио» растянули баннер на матче со словами соболезнования жертвам теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Таким образом они выразили поддержку россиянам, пишет РИА Новости. «Болельщики «Лацио» во время римского дерби с «Ромой» выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус сити холле». На баннере написаны слова «В память о жертвах теракта в Москве», — говорится в материале. Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. Террористы массово расстреливали людей, а также организовали поджог. Всего, по официальным данным, в ходе трагических событий тогда погибли 145 человек.