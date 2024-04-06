Фанаты итальянского футбольного клуба «Лацио» растянули баннер на матче со словами соболезнования жертвам теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Таким образом они выразили поддержку россиянам, пишет РИА Новости.
«Болельщики «Лацио» во время римского дерби с «Ромой» выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус сити холле». На баннере написаны слова «В память о жертвах теракта в Москве», — говорится в материале.
Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. Террористы массово расстреливали людей, а также организовали поджог. Всего, по официальным данным, в ходе трагических событий тогда погибли 145 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.