Губернаторы получили от Путина указание, от которого зависит их карьера

11 апреля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал губернаторам указание, от исполнения которого зависит их карьера Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернаторы трех регионов — Оренбургской, Курганской и Тюменской областей — получили от президента РФ Владимира Путина указание, от исполнения которого зависит их политическая карьера. На совещании по предотвращению и ликвидации последствия паводка 11 апреля Путин дал понять, что уже нужно думать о восстановлении жилья и инфраструктуры. «Мы на связи практически каждый день. Но тем не менее ситуация меняется ежечасно. Где-то вода еще не пришла, где-то еще не ушла. Но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья и инфраструктуры. Не тяните, заранее к этому подготовьтесь. Надеюсь, что слаженная работа будет продолжена, и это позволит нам минимизировать риски и последствия паводка», — отметил Путин. В Оренбуржье большая вода почти достигла пикового уровня, завил губернатор Денис Паслер. Хотя в столице региона вода еще прибывает, и уровень уже преодолел исторический максимум 1942 года (9,42 метра) — 10,87 метра. В Орске, где ранее прорвало защитную дамбу, ситуация стабилизировалась, вода пошла на спад, отметил Паслер. Как сообщил курганский губернатор Вадим Шумков, регион начал готовиться к большой воде, как только поступила информация о существенном превышении объемов ежесуточных сбросов воды в реку Тобол с Каратомарского (Казахстан) и Троицкого (Челябинская область) водохранилищ — 3,3 и 1,7 тысячи кубометров в секунду соответственно. Подтоплены населенные пункты в приграничном с Казахстаном Звериноголовском районе, а областной центр — город Курган — готовят к приходу большой воды. Этой ночью должны закончить укрепление защитных дамб. В районах возможного затопления ведется эвакуация жителей. В соседней Тюменской области, по словам губернатора Александра Моора, ситуация под контролем — ни Тобол, ни Ишим на пойму не вышли. Моор отметил, что в зону подтопления попадает 51 населенный пункт, где проживает более 71 тысячи человек. Губернатор заверил Путина в надежности защитных дамб. Опасения вызывает федеральная автодорога Р-402, часть которой проходит в пойме реки рядом с селом Абатское. Для защиты жителей села и автодороги МЧС России предоставило региону быстровозводимую дамбу, которая в ближайшее время будет установлена. Все губернаторы заверили президента, что делают все необходимое для помощи людям, которые уже пострадали и которые попадают в зону подтопления и затопления. У главы МЧС Куренкова замечаний к деятельности руководителей субъектов не возникло. Глава Минстроя Файзуллин заметил, что у жителей Оренбуржья все же возникают вопросы о компенсации за утонувшие автомобили, об ипотечных каникулах и т. д. По его словам, будет решаться вопрос оперативного восстановления жилья: в Орске уже около 600 домов освободились от воды, и подомовой обход позволит установить сумму ущерба. Политолог Даниил Ермилов пояснил URA.RU, что федеральный центр взял ситуацию с паводками под контроль после прорыва дамбы в Оренбурге. Кроме того, в сети появились кадры довольно жесткого общения губернатора с людьми. «Главы регионов по-разному себя ведут в экстремальных ситуациях, и здесь роль президента видится скорее как наставническая. Это такая форма экзамена: вы поработали в регионе, давайте посмотрим, как у вас получается в экстремальных обстоятельствах управлять процессами. В таком случае будут и отличники, и хорошисты, и двоечники со всеми вытекающими аппаратными решениями», — считает эксперт. Новость по теме Космонавт показал шокирующий снимок наводнения в России. Фото Глава аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский также считает, что ситуация в Орске, которая затронула десятки тысяч человек, объясняет такое пристальное внимание президента к паводкам. «Эта ситуация вопиющая, и она требует особого внимания и реакции, в том числе руководства страны. Нужна координация всех ведомств и структурных подразделений федерального и регионального уровня, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия этих катаклизмов и обеспечить людей всем необходимым. К сожалению, президенту часто приходится управлять в ручном режиме, — отметил Игнатовский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернаторы трех регионов — Оренбургской, Курганской и Тюменской областей — получили от президента РФ Владимира Путина указание, от исполнения которого зависит их политическая карьера. На совещании по предотвращению и ликвидации последствия паводка 11 апреля Путин дал понять, что уже нужно думать о восстановлении жилья и инфраструктуры. «Мы на связи практически каждый день. Но тем не менее ситуация меняется ежечасно. Где-то вода еще не пришла, где-то еще не ушла. Но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья и инфраструктуры. Не тяните, заранее к этому подготовьтесь. Надеюсь, что слаженная работа будет продолжена, и это позволит нам минимизировать риски и последствия паводка», — отметил Путин. В Оренбуржье большая вода почти достигла пикового уровня, завил губернатор Денис Паслер. Хотя в столице региона вода еще прибывает, и уровень уже преодолел исторический максимум 1942 года (9,42 метра) — 10,87 метра. В Орске, где ранее прорвало защитную дамбу, ситуация стабилизировалась, вода пошла на спад, отметил Паслер. Как сообщил курганский губернатор Вадим Шумков, регион начал готовиться к большой воде, как только поступила информация о существенном превышении объемов ежесуточных сбросов воды в реку Тобол с Каратомарского (Казахстан) и Троицкого (Челябинская область) водохранилищ — 3,3 и 1,7 тысячи кубометров в секунду соответственно. Подтоплены населенные пункты в приграничном с Казахстаном Звериноголовском районе, а областной центр — город Курган — готовят к приходу большой воды. Этой ночью должны закончить укрепление защитных дамб. В районах возможного затопления ведется эвакуация жителей. В соседней Тюменской области, по словам губернатора Александра Моора, ситуация под контролем — ни Тобол, ни Ишим на пойму не вышли. Моор отметил, что в зону подтопления попадает 51 населенный пункт, где проживает более 71 тысячи человек. Губернатор заверил Путина в надежности защитных дамб. Опасения вызывает федеральная автодорога Р-402, часть которой проходит в пойме реки рядом с селом Абатское. Для защиты жителей села и автодороги МЧС России предоставило региону быстровозводимую дамбу, которая в ближайшее время будет установлена. Все губернаторы заверили президента, что делают все необходимое для помощи людям, которые уже пострадали и которые попадают в зону подтопления и затопления. У главы МЧС Куренкова замечаний к деятельности руководителей субъектов не возникло. Глава Минстроя Файзуллин заметил, что у жителей Оренбуржья все же возникают вопросы о компенсации за утонувшие автомобили, об ипотечных каникулах и т. д. По его словам, будет решаться вопрос оперативного восстановления жилья: в Орске уже около 600 домов освободились от воды, и подомовой обход позволит установить сумму ущерба. Политолог Даниил Ермилов пояснил URA.RU, что федеральный центр взял ситуацию с паводками под контроль после прорыва дамбы в Оренбурге. Кроме того, в сети появились кадры довольно жесткого общения губернатора с людьми. «Главы регионов по-разному себя ведут в экстремальных ситуациях, и здесь роль президента видится скорее как наставническая. Это такая форма экзамена: вы поработали в регионе, давайте посмотрим, как у вас получается в экстремальных обстоятельствах управлять процессами. В таком случае будут и отличники, и хорошисты, и двоечники со всеми вытекающими аппаратными решениями», — считает эксперт. Глава аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский также считает, что ситуация в Орске, которая затронула десятки тысяч человек, объясняет такое пристальное внимание президента к паводкам. «Эта ситуация вопиющая, и она требует особого внимания и реакции, в том числе руководства страны. Нужна координация всех ведомств и структурных подразделений федерального и регионального уровня, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия этих катаклизмов и обеспечить людей всем необходимым. К сожалению, президенту часто приходится управлять в ручном режиме, — отметил Игнатовский.