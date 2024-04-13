Российские снайперы «убили двух зайцев», сбив американский БПЛА Puma

Российские снайперы сбили американский БПЛА Puma

13 апреля 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

Российские снайперы ликвидировали 24 солдата ВСУ Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа российских снайперов сбила американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Puma. При этом военным удалось не только уничтожить технику, но и нанести серьезный ущерб ВСУ, ликвидировав почти два десятка солдат. Об этом рассказал руководитель группы снайперов. «Беспилотники сбиваем довольно часто, но верхом считаю Puma, потому что за него на меня вышло 24 человека, мы их всех отработали, сам я получил тяжелое ранение», — передает слова военного ТАСС. Он добавил, что после героического подвига ему была вручена высшая государственная награда. Военнослужащий подчеркнул, что для него главное — обеспечить мир и безопасность для невинных людей. По его словам, он готов вернуться к службе на передовой сразу после выздоровления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа российских снайперов сбила американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Puma. При этом военным удалось не только уничтожить технику, но и нанести серьезный ущерб ВСУ, ликвидировав почти два десятка солдат. Об этом рассказал руководитель группы снайперов. «Беспилотники сбиваем довольно часто, но верхом считаю Puma, потому что за него на меня вышло 24 человека, мы их всех отработали, сам я получил тяжелое ранение», — передает слова военного ТАСС. Он добавил, что после героического подвига ему была вручена высшая государственная награда. Военнослужащий подчеркнул, что для него главное — обеспечить мир и безопасность для невинных людей. По его словам, он готов вернуться к службе на передовой сразу после выздоровления.