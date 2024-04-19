Кадровый голод в России хотят решить переработками: к чему это приведет

Ученый Сериков: сверхурочная работа только усугубит дефицит кадров в России

19 апреля 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Дополнительные сверхурочные часы приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, отметила Маргарита Дворкина Фото: Илья Московец © URA.RU Увеличение количества сверхурочной работы не поможет в борьбе с дефицитом кадров в России. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, попытка заменить труд мигрантов переработками приведет к увеличению числа больничных из-за перегрузки и накопленной усталости, профессиональному выгоранию и снижению эффективности. В России власти планируют решить вопрос дефицита кадров, в частности из-за оттока рабочих мигрантов. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил установить возможность увеличения количества дней сверхурочной работы подряд. Всего РСПП направил порядка 40 различных предложений по преодолению кадрового голода в Минэкономики и Минтруда. Новость по теме Путин призвал кардинально решить проблему дефицита кадров «Я и мои коллеги ученые против всех переработок, потому что это негативно скажется на состоянии работника. Это психологический перегруз, накопленная усталость. Может сработать аккумуляторный эффект. Копится, копится, копится, а потом наступает срыв адаптации функциональных систем, вообще всех систем организма. Это не решит проблему дефицита кадров, потому что многие работники из-за последствий могут уйти на длительный больничный и не один», — говорит кандидат психологических наук, заведующий лабораторией физиологии труда и профилактической эргономики Научно-исследовательского института медицины труда Василий Сериков. Переработки чреваты проблемами с сердечно-состудистой и нервной системами, говорит и клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина. «Я не считаю, что добавление сверхурочных часов это лучшее решение в борьбе с дефицитом кадров. Переработки приведут не только к снижению эффективности и выгоранию, но и к сбою организма. Полученный работником стресс, приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, инфаркту и прочим болезням. Со стороны психики и нервной системы так же возможны проблемы. Сильную роль сыграет психосоматика, это может привести например, к сахарному диабету. Так что из-за увеличения сверхурочных часов возможно увеличение больничных. Если уж и появляются какие-то переработки, то работника нужно разгрузить в другое, альтернативное время. Работать будет некому», — отметила она. Ранее президент Владимир Путин призвал к 2023 году подготовить 2,5 миллиона квалифицированных кадров для борьбы с дефицитом рабочей силы. Аналитики HeadHunter посчитали для URA.RU, что текущий кадровый кризис не исчерпает себя минимум до 2035 года. В профильном комитете Госдумы уверены, что страна не сможет в полной мере отказаться от мигрантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Увеличение количества сверхурочной работы не поможет в борьбе с дефицитом кадров в России. По мнению опрошенных URA.RU экспертов, попытка заменить труд мигрантов переработками приведет к увеличению числа больничных из-за перегрузки и накопленной усталости, профессиональному выгоранию и снижению эффективности. В России власти планируют решить вопрос дефицита кадров, в частности из-за оттока рабочих мигрантов. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил установить возможность увеличения количества дней сверхурочной работы подряд. Всего РСПП направил порядка 40 различных предложений по преодолению кадрового голода в Минэкономики и Минтруда. «Я и мои коллеги ученые против всех переработок, потому что это негативно скажется на состоянии работника. Это психологический перегруз, накопленная усталость. Может сработать аккумуляторный эффект. Копится, копится, копится, а потом наступает срыв адаптации функциональных систем, вообще всех систем организма. Это не решит проблему дефицита кадров, потому что многие работники из-за последствий могут уйти на длительный больничный и не один», — говорит кандидат психологических наук, заведующий лабораторией физиологии труда и профилактической эргономики Научно-исследовательского института медицины труда Василий Сериков. Переработки чреваты проблемами с сердечно-состудистой и нервной системами, говорит и клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина. «Я не считаю, что добавление сверхурочных часов это лучшее решение в борьбе с дефицитом кадров. Переработки приведут не только к снижению эффективности и выгоранию, но и к сбою организма. Полученный работником стресс, приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, инфаркту и прочим болезням. Со стороны психики и нервной системы так же возможны проблемы. Сильную роль сыграет психосоматика, это может привести например, к сахарному диабету. Так что из-за увеличения сверхурочных часов возможно увеличение больничных. Если уж и появляются какие-то переработки, то работника нужно разгрузить в другое, альтернативное время. Работать будет некому», — отметила она. Ранее президент Владимир Путин призвал к 2023 году подготовить 2,5 миллиона квалифицированных кадров для борьбы с дефицитом рабочей силы. Аналитики HeadHunter посчитали для URA.RU, что текущий кадровый кризис не исчерпает себя минимум до 2035 года. В профильном комитете Госдумы уверены, что страна не сможет в полной мере отказаться от мигрантов.