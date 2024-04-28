Старовойт заявил о разрушениях в Курской области после атак ВСУ

После ряда атака Курской области со стороны Вооруженных сил Украины разрушения выявлены в нескольких селах и деревнях региона. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.
«Сегодня Курская область снова была неоднократно атакована со стороны Украины. В деревне Успеновке и селе Снагость Кореневского района после обстрела частично отсутствовало электричество. Прилеты зафиксированы в селах Суджанского района Горналь и Дарьино, на пункте пропуска «Суджа», — заявил Старовойт в своем telegram-канале.
По его словам, в результате атак поселка Теткино Глушковского района возник пожар на одной из улиц. Ероме того, повреждения получили четыре дома и гараж. Атаки также были зафиксированы вблизи села Волфино, хутора Заря, села Горналь Суджанского района, деревни Старой Николаевки.
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