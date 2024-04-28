Старовойт заявил о разрушениях в Курской области после атак ВСУ

28 апреля 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

В селе Снагость Кореневского района после обстрела ВСУ частично отсутствовало электричество Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После ряда атака Курской области со стороны Вооруженных сил Украины разрушения выявлены в нескольких селах и деревнях региона. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт. «Сегодня Курская область снова была неоднократно атакована со стороны Украины. В деревне Успеновке и селе Снагость Кореневского района после обстрела частично отсутствовало электричество. Прилеты зафиксированы в селах Суджанского района Горналь и Дарьино, на пункте пропуска «Суджа», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, в результате атак поселка Теткино Глушковского района возник пожар на одной из улиц. Ероме того, повреждения получили четыре дома и гараж. Атаки также были зафиксированы вблизи села Волфино, хутора Заря, села Горналь Суджанского района, деревни Старой Николаевки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После ряда атака Курской области со стороны Вооруженных сил Украины разрушения выявлены в нескольких селах и деревнях региона. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт. «Сегодня Курская область снова была неоднократно атакована со стороны Украины. В деревне Успеновке и селе Снагость Кореневского района после обстрела частично отсутствовало электричество. Прилеты зафиксированы в селах Суджанского района Горналь и Дарьино, на пункте пропуска «Суджа», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, в результате атак поселка Теткино Глушковского района возник пожар на одной из улиц. Ероме того, повреждения получили четыре дома и гараж. Атаки также были зафиксированы вблизи села Волфино, хутора Заря, села Горналь Суджанского района, деревни Старой Николаевки.