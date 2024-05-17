Путин извинился за неудобства перед жителями Харбина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин извинился перед жителями Харбина на встрече со студентами Харбинского политехнического университета Фото:

Президент России Владимир Путин принес извинения жителям Харбина за осуществление жестких мер безопасности в китайском городе из-за его приезда. Российский лидер подчеркнул, что он в этом не виноват. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами Харбинского политехнического университета в рамках государственного визита в Китай.

«Я хочу извиниться перед жителями, что с нашим приездом приняты жесткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват. Но местные товарищи работают профессионально, жестко — это вызывает определенные неудобства для граждан. Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем, у вас жизнь вернется в нормальное русло», — сказал Путин. Зал, как и российский лидер, посмеялись над этим. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Кроме того, Владимир Путин позитивно высказался о городе. Он рассказал, что был впечатлен мощью Харбина, который выглядит как мегаполис. Российский лидер назвал его современным, энергичным и развивающимся городом. «Вам повезло, что вы живете в таком городе, как Харбин», — резюмировал Путин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин принес извинения жителям Харбина за осуществление жестких мер безопасности в китайском городе из-за его приезда. Российский лидер подчеркнул, что он в этом не виноват. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами Харбинского политехнического университета в рамках государственного визита в Китай. «Я хочу извиниться перед жителями, что с нашим приездом приняты жесткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват. Но местные товарищи работают профессионально, жестко — это вызывает определенные неудобства для граждан. Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем, у вас жизнь вернется в нормальное русло», — сказал Путин. Зал, как и российский лидер, посмеялись над этим. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Кроме того, Владимир Путин позитивно высказался о городе. Он рассказал, что был впечатлен мощью Харбина, который выглядит как мегаполис. Российский лидер назвал его современным, энергичным и развивающимся городом. «Вам повезло, что вы живете в таком городе, как Харбин», — резюмировал Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...