Путин извинился за неудобства перед жителями Харбина

17 мая 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Путин извинился перед жителями Харбина на встрече со студентами Харбинского политехнического университета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин принес извинения жителям Харбина за осуществление жестких мер безопасности в китайском городе из-за его приезда. Российский лидер подчеркнул, что он в этом не виноват. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами Харбинского политехнического университета в рамках государственного визита в Китай. «Я хочу извиниться перед жителями, что с нашим приездом приняты жесткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват. Но местные товарищи работают профессионально, жестко — это вызывает определенные неудобства для граждан. Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем, у вас жизнь вернется в нормальное русло», — сказал Путин. Зал, как и российский лидер, посмеялись над этим. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Кроме того, Владимир Путин позитивно высказался о городе. Он рассказал, что был впечатлен мощью Харбина, который выглядит как мегаполис. Российский лидер назвал его современным, энергичным и развивающимся городом. «Вам повезло, что вы живете в таком городе, как Харбин», — резюмировал Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин принес извинения жителям Харбина за осуществление жестких мер безопасности в китайском городе из-за его приезда. Российский лидер подчеркнул, что он в этом не виноват. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами Харбинского политехнического университета в рамках государственного визита в Китай. «Я хочу извиниться перед жителями, что с нашим приездом приняты жесткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват. Но местные товарищи работают профессионально, жестко — это вызывает определенные неудобства для граждан. Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем, у вас жизнь вернется в нормальное русло», — сказал Путин. Зал, как и российский лидер, посмеялись над этим. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Кроме того, Владимир Путин позитивно высказался о городе. Он рассказал, что был впечатлен мощью Харбина, который выглядит как мегаполис. Российский лидер назвал его современным, энергичным и развивающимся городом. «Вам повезло, что вы живете в таком городе, как Харбин», — резюмировал Путин.