112 сообщил о 10 людях под завалами дома в Белгороде

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, мчс, обрушение дома, последствия взрыва
Точное количество людей под завалами пока неизвестно (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Под завалами обрушившейся многоэтажки в Белгороде могут находиться 10 человек. Об этом написали в telegram-канале 112 со ссылкой на источник.

«Под завалами рухнувшей многоэтажки в Белгороде могут находиться до 10 человек», — говорится в сообщении канала. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Также о погибших после повторного обрушения здания пока не сообщается.

Исполняющий обязанности главы Минздрава Михаил Мурашко поручил отправить в Белгород помощь. В город будут направлены медики из федеральных центров Москвы, сообщили в ведомстве.

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Под завалами обрушившейся многоэтажки в Белгороде могут находиться 10 человек. Об этом написали в telegram-канале 112 со ссылкой на источник. «Под завалами рухнувшей многоэтажки в Белгороде могут находиться до 10 человек», — говорится в сообщении канала. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Также о погибших после повторного обрушения здания пока не сообщается. Исполняющий обязанности главы Минздрава Михаил Мурашко поручил отправить в Белгород помощь. В город будут направлены медики из федеральных центров Москвы, сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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