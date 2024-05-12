112 сообщил о 10 людях под завалами дома в Белгороде

Точное количество людей под завалами пока неизвестно (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Под завалами обрушившейся многоэтажки в Белгороде могут находиться 10 человек. Об этом написали в telegram-канале 112 со ссылкой на источник.
«Под завалами рухнувшей многоэтажки в Белгороде могут находиться до 10 человек», — говорится в сообщении канала. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Также о погибших после повторного обрушения здания пока не сообщается.
Исполняющий обязанности главы Минздрава Михаил Мурашко поручил отправить в Белгород помощь. В город будут направлены медики из федеральных центров Москвы, сообщили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.