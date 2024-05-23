Песков рассказал о перспективах российско-иранских отношений после гибели Раиси

Песков: развитие отношений России и Ирана будет идти по восходящей
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Дмитрий Песков отметил, что Россия скорбит вместе с Ираном
Дмитрий Песков отметил, что Россия скорбит вместе с Ираном Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Москва убеждена, что в руководстве Ирана есть полный консенсус насчет развития отношений с Россией по восходящей после гибели президента страны Эбрагима Раиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что среди иранского руководства имеется полный консенсус насчет того, что наши двусторонние отношения должны и дальше развиваться по восходящей», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Таким образом он ответил на вопрос, будут ли какие-то изменения в отношениях между РФ и Ираном после гибели Раиси.

Песков отметил, что Иран — это особый партнер России. С ним страна развивает самый широкий спектр двусторонних отношений. РФ скорбит вместе с Ираном в связи с гибелью президента.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на севере страны. Сегодня состоялись похороны Раиси. Тело было доставлено в его родной город Мешхед. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.

При это часть СМИ писали, что смерть главы Ирана выгодна США. Однако в Белом доме заявили, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в страну не могли привести к поломке вертолета, передает ОТР.

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Москва убеждена, что в руководстве Ирана есть полный консенсус насчет развития отношений с Россией по восходящей после гибели президента страны Эбрагима Раиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы убеждены, что среди иранского руководства имеется полный консенсус насчет того, что наши двусторонние отношения должны и дальше развиваться по восходящей», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Таким образом он ответил на вопрос, будут ли какие-то изменения в отношениях между РФ и Ираном после гибели Раиси. Песков отметил, что Иран — это особый партнер России. С ним страна развивает самый широкий спектр двусторонних отношений. РФ скорбит вместе с Ираном в связи с гибелью президента. Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на севере страны. Сегодня состоялись похороны Раиси. Тело было доставлено в его родной город Мешхед. Подробности — в фоторепортаже URA.RU. При это часть СМИ писали, что смерть главы Ирана выгодна США. Однако в Белом доме заявили, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в страну не могли привести к поломке вертолета, передает ОТР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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