Тело президента Ирана доставили в его родной город Мешхед. Фоторепортаж

23 мая 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Многие пришли в аэропорт Мешхеда, чтобы проститься с погибшим президентом Ирана Фото: Sadegh Hatami/ISNA PHOTO/https://www.isna.ir новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан В город Мешхед доставлено тело президента Ирана Эбрагима Раиси. Он погиб в авиакатастрофе. В аэропорт города пришло большое количество местных жителей. Также туда прибыли государственные и местные чиновники. Подробности — в фоторепортаже URA.RU. В горной зоне крушения вертолета наблюдалась так называемая термическая депрессия. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в интервью РИА Новости. Термическая депрессия заставляет облака опускаться почти до самой земли, что и стало причиной крушения вертолета, отмечал он. Специалист подчеркнул, что такие погодные условия крайне опасны для воздушного транспорта, особенно в горной местности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В город Мешхед доставлено тело президента Ирана Эбрагима Раиси. Он погиб в авиакатастрофе. В аэропорт города пришло большое количество местных жителей. Также туда прибыли государственные и местные чиновники. Подробности — в фоторепортаже URA.RU. В горной зоне крушения вертолета наблюдалась так называемая термическая депрессия. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в интервью РИА Новости. Термическая депрессия заставляет облака опускаться почти до самой земли, что и стало причиной крушения вертолета, отмечал он. Специалист подчеркнул, что такие погодные условия крайне опасны для воздушного транспорта, особенно в горной местности.