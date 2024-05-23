Тело президента Ирана доставили в его родной город Мешхед. Фоторепортаж

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Многие пришли в аэропорт Мешхеда, чтобы проститься с погибшим президентом Ирана Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

В город Мешхед доставлено тело президента Ирана Эбрагима Раиси. Он погиб в авиакатастрофе. В аэропорт города пришло большое количество местных жителей. Также туда прибыли государственные и местные чиновники. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.

В горной зоне крушения вертолета наблюдалась так называемая термическая депрессия. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в интервью РИА Новости. Термическая депрессия заставляет облака опускаться почти до самой земли, что и стало причиной крушения вертолета, отмечал он. Специалист подчеркнул, что такие погодные условия крайне опасны для воздушного транспорта, особенно в горной местности.

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В город Мешхед доставлено тело президента Ирана Эбрагима Раиси. Он погиб в авиакатастрофе. В аэропорт города пришло большое количество местных жителей. Также туда прибыли государственные и местные чиновники. Подробности — в фоторепортаже URA.RU. В горной зоне крушения вертолета наблюдалась так называемая термическая депрессия. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в интервью РИА Новости. Термическая депрессия заставляет облака опускаться почти до самой земли, что и стало причиной крушения вертолета, отмечал он. Специалист подчеркнул, что такие погодные условия крайне опасны для воздушного транспорта, особенно в горной местности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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