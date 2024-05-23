В город Мешхед доставлено тело президента Ирана Эбрагима Раиси. Он погиб в авиакатастрофе. В аэропорт города пришло большое количество местных жителей. Также туда прибыли государственные и местные чиновники. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.
В горной зоне крушения вертолета наблюдалась так называемая термическая депрессия. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в интервью РИА Новости. Термическая депрессия заставляет облака опускаться почти до самой земли, что и стало причиной крушения вертолета, отмечал он. Специалист подчеркнул, что такие погодные условия крайне опасны для воздушного транспорта, особенно в горной местности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.