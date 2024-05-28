Мирошник не исключил, что повторный удар нанесли по спасателям в Луганске

28 мая 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могли повторно ударить по Луганску, а именно по территории, где работают спасатели после предыдущего обстрела города. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Жители сообщают еще о двух громких прилетах в том же районе Луганска. Не исключен повторный удар по месту, где работают спасатели», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что спасатели на тот момент ликвидировали последствия предыдущего ракетного удара. Согласно сообщению, обстрел мог быть направлен на ту же территорию, где после атаки вечером 27 мая развернулись спасательные работы. ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами. Позже сообщили о пострадавших. В этот же период в Подмосковье сбили украинский БПЛА. В Минобороны подтвердили информацию. В результате атаки поврежден жилой дом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ могли повторно ударить по Луганску, а именно по территории, где работают спасатели после предыдущего обстрела города. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Жители сообщают еще о двух громких прилетах в том же районе Луганска. Не исключен повторный удар по месту, где работают спасатели», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что спасатели на тот момент ликвидировали последствия предыдущего ракетного удара. Согласно сообщению, обстрел мог быть направлен на ту же территорию, где после атаки вечером 27 мая развернулись спасательные работы. ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами. Позже сообщили о пострадавших. В этот же период в Подмосковье сбили украинский БПЛА. В Минобороны подтвердили информацию. В результате атаки поврежден жилой дом.