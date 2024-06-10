Yonhap: Южная Корея насчитала 330 воздушных шаров с мусором, запущенных из КНДР

КНДР за последние два дня запустила около 330 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщили сеульские военные.
«Обнаружено около 330 воздушных шаров, запущенных Северной Кореей. Более 80 из них приземлились на территории Южной Кореи, а остальные не достигли страны», — пишет издание Yonhap со ссылкой на военных.
В последних отправленных шарах, как уточняется в издании, находился мусор в виде бумаги и пластика. На данный момент в Южной Корее готовятся к возможному запуску дополнительных воздушных шаров.
Сообщалось, что КНДР отправляет в Южную Корею сотни шаров с мусором и навозом. Сеул считает, что такие действия Пхеньяна — это ответ на акции южнокорейских активистов, которые отправляют в Северную Корею листовки критического содержания, пишет «Национальная служба новостей».
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