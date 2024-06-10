Yonhap: Южная Корея насчитала 330 воздушных шаров с мусором, запущенных из КНДР

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Из КНДР в Южную Корею запускают шары с мусором (архивное фото)
Из КНДР в Южную Корею запускают шары с мусором (архивное фото) Фото:

КНДР за последние два дня запустила около 330 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщили сеульские военные.

«Обнаружено около 330 воздушных шаров, запущенных Северной Кореей. Более 80 из них приземлились на территории Южной Кореи, а остальные не достигли страны», — пишет издание Yonhap со ссылкой на военных.

В последних отправленных шарах, как уточняется в издании, находился мусор в виде бумаги и пластика. На данный момент в Южной Корее готовятся к возможному запуску дополнительных воздушных шаров.

Сообщалось, что КНДР отправляет в Южную Корею сотни шаров с мусором и навозом. Сеул считает, что такие действия Пхеньяна — это ответ на акции южнокорейских активистов, которые отправляют в Северную Корею листовки критического содержания, пишет «Национальная служба новостей».

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КНДР за последние два дня запустила около 330 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщили сеульские военные. «Обнаружено около 330 воздушных шаров, запущенных Северной Кореей. Более 80 из них приземлились на территории Южной Кореи, а остальные не достигли страны», — пишет издание Yonhap со ссылкой на военных. В последних отправленных шарах, как уточняется в издании, находился мусор в виде бумаги и пластика. На данный момент в Южной Корее готовятся к возможному запуску дополнительных воздушных шаров. Сообщалось, что КНДР отправляет в Южную Корею сотни шаров с мусором и навозом. Сеул считает, что такие действия Пхеньяна — это ответ на акции южнокорейских активистов, которые отправляют в Северную Корею листовки критического содержания, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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