Москалькова назвала причину увольнения более шести тысяч участников СВО

Более шести тысяч бойцов уволены по семейным обстоятельствам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
«Уже более шести тысяч бойцов были уволены по семейным обстоятельствам», — заявила Москалькова в интервью Life.ru. Она подчеркнула, что каждый случай рассматривается индивидуально, и при принятии решений учитываются аргументы, мотивы и причины, представленные со стороны военнослужащих.
Москалькова сообщила, что процедура увольнения регулируется на основе указа президента России Владимира Путина и осуществляется через аттестационные комиссии при военных комиссариатах. Это позволяет рассматривать каждый случай отдельно и принимать обоснованные решения.
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