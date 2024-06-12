12 июня 2024

Москалькова назвала причину увольнения более шести тысяч участников СВО

Омбудсмен Москалькова: шесть тысяч бойцов СВО были уволены по семейным причинам
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Москалькова. Екатеринбург, москалькова татьяна
Вопрос об увольнении решается аттестационными комиссиями, заявила Татьяна Москалькова Фото:
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Более шести тысяч бойцов уволены по семейным обстоятельствам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

«Уже более шести тысяч бойцов были уволены по семейным обстоятельствам», — заявила Москалькова в интервью Life.ru. Она подчеркнула, что каждый случай рассматривается индивидуально, и при принятии решений учитываются аргументы, мотивы и причины, представленные со стороны военнослужащих.

Москалькова сообщила, что процедура увольнения регулируется на основе указа президента России Владимира Путина и осуществляется через аттестационные комиссии при военных комиссариатах. Это позволяет рассматривать каждый случай отдельно и принимать обоснованные решения.

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Более шести тысяч бойцов уволены по семейным обстоятельствам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. «Уже более шести тысяч бойцов были уволены по семейным обстоятельствам», — заявила Москалькова в интервью Life.ru. Она подчеркнула, что каждый случай рассматривается индивидуально, и при принятии решений учитываются аргументы, мотивы и причины, представленные со стороны военнослужащих. Москалькова сообщила, что процедура увольнения регулируется на основе указа президента России Владимира Путина и осуществляется через аттестационные комиссии при военных комиссариатах. Это позволяет рассматривать каждый случай отдельно и принимать обоснованные решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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