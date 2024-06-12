Москалькова назвала причину увольнения более шести тысяч участников СВО

Омбудсмен Москалькова: шесть тысяч бойцов СВО были уволены по семейным причинам

13 июня 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

Вопрос об увольнении решается аттестационными комиссиями, заявила Татьяна Москалькова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более шести тысяч бойцов уволены по семейным обстоятельствам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. «Уже более шести тысяч бойцов были уволены по семейным обстоятельствам», — заявила Москалькова в интервью Life.ru. Она подчеркнула, что каждый случай рассматривается индивидуально, и при принятии решений учитываются аргументы, мотивы и причины, представленные со стороны военнослужащих. Москалькова сообщила, что процедура увольнения регулируется на основе указа президента России Владимира Путина и осуществляется через аттестационные комиссии при военных комиссариатах. Это позволяет рассматривать каждый случай отдельно и принимать обоснованные решения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более шести тысяч бойцов уволены по семейным обстоятельствам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. «Уже более шести тысяч бойцов были уволены по семейным обстоятельствам», — заявила Москалькова в интервью Life.ru. Она подчеркнула, что каждый случай рассматривается индивидуально, и при принятии решений учитываются аргументы, мотивы и причины, представленные со стороны военнослужащих. Москалькова сообщила, что процедура увольнения регулируется на основе указа президента России Владимира Путина и осуществляется через аттестационные комиссии при военных комиссариатах. Это позволяет рассматривать каждый случай отдельно и принимать обоснованные решения.