Под Первоуральском упал частный вертолет, пилот и пассажир в больнице. Главное

У пилота вертолета, упавшего в Первоуральске, не было удостоверения

13 июня 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в Билимбае вечером 12 июня (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие У пилота Игоря Чистовского, который 12 июня совершил жесткую посадку на вертолете в поселке Билимбае (Свердловская область), не было летного удостоверения. Вместе с ним в больницу после крушения забрали его знакомую — Эльнару Дворникову, дизайнера одежды из Екатеринбурга. Все, что известно о ЧП — в сбойке URA.RU. Подробности падения вертолета Крушение произошло возле базы отдыха «Светофор» в Билимбае. Борт упал в лесном массиве. Сначала сообщалось, что с Чистовским была его супруга Анжелика Сагдутдинова, затем появилась версия, что с бизнесменом была — ее подруга Эльвира Л. Позже она опровергла URA.RU эту информацию. Оказалось, что с Чистовским была Эльнара Дворникова. Он собирался провести для нее экскурсию вокруг поселка, пояснили в областном ГУ МВД. Предварительно, борт упал, зацепившись «лыжами» за деревья. Состояние здоровья пострадавших После падения вертолета Чистовского и Дворникову забрали в одну из больниц Первоуральска. Пилот находится в тяжелом состоянии, пассажир — в крайне тяжелом, она впала в кому. При этом предприниматель пришел в сознание, полицейские пытались его опросить, но он даже не смог вспомнить, кто был с ним на борту. Комментариев от членов семьи пока не было. Связаться с супругой Чистовского не получается, она не отвечает корреспонденту URA.RU. Уголовное дело Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба). Полет не был согласован, а у Чистовского отсутствовало летное удостоверение, говорили в свердловском МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У пилота Игоря Чистовского, который 12 июня совершил жесткую посадку на вертолете в поселке Билимбае (Свердловская область), не было летного удостоверения. Вместе с ним в больницу после крушения забрали его знакомую — Эльнару Дворникову, дизайнера одежды из Екатеринбурга. Все, что известно о ЧП — в сбойке URA.RU. Крушение произошло возле базы отдыха «Светофор» в Билимбае. Борт упал в лесном массиве. Сначала сообщалось, что с Чистовским была его супруга Анжелика Сагдутдинова, затем появилась версия, что с бизнесменом была — ее подруга Эльвира Л. Позже она опровергла URA.RU эту информацию. Оказалось, что с Чистовским была Эльнара Дворникова. Он собирался провести для нее экскурсию вокруг поселка, пояснили в областном ГУ МВД. Предварительно, борт упал, зацепившись «лыжами» за деревья. После падения вертолета Чистовского и Дворникову забрали в одну из больниц Первоуральска. Пилот находится в тяжелом состоянии, пассажир — в крайне тяжелом, она впала в кому. При этом предприниматель пришел в сознание, полицейские пытались его опросить, но он даже не смог вспомнить, кто был с ним на борту. Комментариев от членов семьи пока не было. Связаться с супругой Чистовского не получается, она не отвечает корреспонденту URA.RU. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба). Полет не был согласован, а у Чистовского отсутствовало летное удостоверение, говорили в свердловском МВД.