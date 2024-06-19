«Вкусно — и точка» убрала из меню популярное блюдо после массовых отравлений

Сеть ресторанов быстрого питания под названием «Вкусно — и точка» объявила о временном снятии с меню чиабатты с тунцом. Решение принято в связи с проверками сырья у ряда поставщиков, которые проводятся после недавних случаев отравления россиян.
«Ввиду того, что у ряда поставщиков и в некоторых предприятиях общественного питания сейчас проходят проверки сырья, мы на несколько недель выводим из меню чиабатты с тунцом», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале. Там отметили, что «Вкусно — и точка» не получала жалобы на отравления.
В России вспышка ботулизма началась 15 июня. По данным Роспотребнадзора, причиной стали два салата с фасолью, продажа которых в Москве была приостановлена из-за случаев отравления. 16 и 17 июня случаи заражения ботулизмом также зафиксировали в Нижнем Новгороде и Казани, передает «Национальная служба новостей». В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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