Челябинский подросток в трамвае сломал мужчине челюсть за замечание из-за музыки

27 июня 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в декабре в челябинском трамвае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 17-летний подросток предстанет перед судом за причинение травм пассажиру трамвая в ходе конфликта. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В декабре 2023 года в вечернее время обвиняемый с другом в трамвае громко слушал музыку в телефоне. После сделанного замечания со стороны взрослого мужчины в ходе конфликта нанес ему два удара кулаком в лицо, причинив перелом нижней челюсти», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По итогам инцидента было возбуждено уголовное дело. В настоящее время дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) передано мировому судье Калининского района Челябинска. Максимальная санкция статьи — до пяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 17-летний подросток предстанет перед судом за причинение травм пассажиру трамвая в ходе конфликта. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В декабре 2023 года в вечернее время обвиняемый с другом в трамвае громко слушал музыку в телефоне. После сделанного замечания со стороны взрослого мужчины в ходе конфликта нанес ему два удара кулаком в лицо, причинив перелом нижней челюсти», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По итогам инцидента было возбуждено уголовное дело. В настоящее время дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) передано мировому судье Калининского района Челябинска. Максимальная санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.