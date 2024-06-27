Челябинский подросток в трамвае сломал мужчине челюсть за замечание из-за музыки

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Оттепель в городе. Челябинск, пешеход, переход, оттепель, остановка общественного транспорта, потепление, трамвай, климат
Инцидент произошел в декабре в челябинском трамвае Фото:

В Челябинске 17-летний подросток предстанет перед судом за причинение травм пассажиру трамвая в ходе конфликта. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В декабре 2023 года в вечернее время обвиняемый с другом в трамвае громко слушал музыку в телефоне. После сделанного замечания со стороны взрослого мужчины в ходе конфликта нанес ему два удара кулаком в лицо, причинив перелом нижней челюсти», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По итогам инцидента было возбуждено уголовное дело. В настоящее время дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) передано мировому судье Калининского района Челябинска. Максимальная санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.

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В Челябинске 17-летний подросток предстанет перед судом за причинение травм пассажиру трамвая в ходе конфликта. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В декабре 2023 года в вечернее время обвиняемый с другом в трамвае громко слушал музыку в телефоне. После сделанного замечания со стороны взрослого мужчины в ходе конфликта нанес ему два удара кулаком в лицо, причинив перелом нижней челюсти», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По итогам инцидента было возбуждено уголовное дело. В настоящее время дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) передано мировому судье Калининского района Челябинска. Максимальная санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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