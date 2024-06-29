Бастрыкин объяснился за свои слова о «Госдуре»

Бастрыкин: слова о госдуре — цитата из соцсетей

29 июня 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин заявил, что цитировал слова о «Госдуре» из соцсетей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин объяснил свое высказывание о «Государственной дуре». По его словам, он цитировал сообщение из социальных сетей. «Вам надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — объяснил Бастрыкин в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Ранее Бастрыкин выступал на площадке Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Тогда он рассуждал об изменении миграционной политике. «Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура», — ответил глава СК на вопрос о том, заинтересован ли парламент в принятии законов, которые соответствуют напряженности ситуации. Также Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме высказался о запрете никаба. По его словам, ГД должна принять закон в срочном порядке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин объяснил свое высказывание о «Государственной дуре». По его словам, он цитировал сообщение из социальных сетей. «Вам надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — объяснил Бастрыкин в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Ранее Бастрыкин выступал на площадке Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Тогда он рассуждал об изменении миграционной политике. «Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура», — ответил глава СК на вопрос о том, заинтересован ли парламент в принятии законов, которые соответствуют напряженности ситуации. Также Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме высказался о запрете никаба. По его словам, ГД должна принять закон в срочном порядке.