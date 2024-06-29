Бастрыкин объяснился за свои слова о «Госдуре»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин объяснил свое высказывание о «Государственной дуре». По его словам, он цитировал сообщение из социальных сетей.
«Вам надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — объяснил Бастрыкин в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.
Ранее Бастрыкин выступал на площадке Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Тогда он рассуждал об изменении миграционной политике. «Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура», — ответил глава СК на вопрос о том, заинтересован ли парламент в принятии законов, которые соответствуют напряженности ситуации.
Также Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме высказался о запрете никаба. По его словам, ГД должна принять закон в срочном порядке.
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