Бастрыкин объяснился за свои слова о «Госдуре»

Бастрыкин: слова о госдуре — цитата из соцсетей
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин заявил, что цитировал слова о «Госдуре» из соцсетей Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин объяснил свое высказывание о «Государственной дуре». По его словам, он цитировал сообщение из социальных сетей.

«Вам надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — объяснил Бастрыкин в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее Бастрыкин выступал на площадке Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Тогда он рассуждал об изменении миграционной политике. «Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура», — ответил глава СК на вопрос о том, заинтересован ли парламент в принятии законов, которые соответствуют напряженности ситуации.

Также Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме высказался о запрете никаба. По его словам, ГД должна принять закон в срочном порядке.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин объяснил свое высказывание о «Государственной дуре». По его словам, он цитировал сообщение из социальных сетей. «Вам надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — объяснил Бастрыкин в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Ранее Бастрыкин выступал на площадке Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Тогда он рассуждал об изменении миграционной политике. «Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура», — ответил глава СК на вопрос о том, заинтересован ли парламент в принятии законов, которые соответствуют напряженности ситуации. Также Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме высказался о запрете никаба. По его словам, ГД должна принять закон в срочном порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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