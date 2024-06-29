В лагере в Пензе вслед за Челябинском отравились более 60 детей

29 июня 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Из пензенского лагеря уехали свыше 100 детей из-за отравления Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В детском оздоровительном лагере «Белка» в Пензе произошло отравление свыше 60 детей из-за некачественной еды. На данный момент территорию здания покинули более 100 детей с симптомами диареи и рвоты. Об этом сообщил один из родителей ребенка, отравившегося в этом лагере. «Из-за сомнительного качества продуктов питания в лагере отравилось большое количество отдыхающих. Лагерь покинули более 100 человек. Изоляторы переполнены. С начала смены из лагеря уехали с диареей, рвотой и температурой более 60 детей», — заявил один из родителей, его слова приводит telegram-канал «Пенза Новости». Несмотря на рекомендации и доводы медицинских специалистов, руководство лагеря отказывается вводить карантинные мероприятия, утверждая, что ситуация находится под контролем. Родитель одного из отравившихся детей заявил, что нужно привлечь внимание общественности и компетентных органов к происходящему в ДОЦ «Белка». Планируется подача официальных заявлений в компетентные органы для решения проблемы и принятия необходимых мер по обеспечению безопасности в лагере. Ранее в детском лагере «Уральские зори» в Магнитогорске произошло массовое отравление. Родители детей, отдыхающих в лагере, заявили, что дети стали жаловаться на плохое самочувствие, рвоту и высокую температуру. Плохо стало свыше 40 детям, родители срочно начали перевозить их в больницы, пишет MK.RU . Также родители выразили недовольство из-за отсутствия своевременного оповещения о происшествии со стороны администрации лагеря. По их словам, администрация не только не информировала их о ЧП, но и не отвечала на вопросы. По утверждениям родителей, детей закрыли в палатах и ограничили в возможности связаться с семьями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В детском оздоровительном лагере «Белка» в Пензе произошло отравление свыше 60 детей из-за некачественной еды. На данный момент территорию здания покинули более 100 детей с симптомами диареи и рвоты. Об этом сообщил один из родителей ребенка, отравившегося в этом лагере. «Из-за сомнительного качества продуктов питания в лагере отравилось большое количество отдыхающих. Лагерь покинули более 100 человек. Изоляторы переполнены. С начала смены из лагеря уехали с диареей, рвотой и температурой более 60 детей», — заявил один из родителей, его слова приводит telegram-канал «Пенза Новости». Несмотря на рекомендации и доводы медицинских специалистов, руководство лагеря отказывается вводить карантинные мероприятия, утверждая, что ситуация находится под контролем. Родитель одного из отравившихся детей заявил, что нужно привлечь внимание общественности и компетентных органов к происходящему в ДОЦ «Белка». Планируется подача официальных заявлений в компетентные органы для решения проблемы и принятия необходимых мер по обеспечению безопасности в лагере. Ранее в детском лагере «Уральские зори» в Магнитогорске произошло массовое отравление. Родители детей, отдыхающих в лагере, заявили, что дети стали жаловаться на плохое самочувствие, рвоту и высокую температуру. Плохо стало свыше 40 детям, родители срочно начали перевозить их в больницы, пишет MK.RU. Также родители выразили недовольство из-за отсутствия своевременного оповещения о происшествии со стороны администрации лагеря. По их словам, администрация не только не информировала их о ЧП, но и не отвечала на вопросы. По утверждениям родителей, детей закрыли в палатах и ограничили в возможности связаться с семьями.