США намерены продолжать провокации в Черном море

США продолжат полеты своей авиации над территорией Черного моря. Об этом заявила заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Мы продолжим летать, плавать и действовать в международных водах, где это позволено законом», — подчеркнула Сабрина Сингх в ходе брифинга. Так она охарактеризовала обстановку в Черном море.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что необходимо принимать экстренные меры в связи с провокациями США, связанные с полетами их беспилотников над Черным морем, передает RT. Он дал соответствующее поручение Генштабу. Ранее беспилотный американский разведчик Northrop Grumman MQ-4 °C Triton заметили у побережья Краснодарского края. Это не первая такая провокация, передает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.