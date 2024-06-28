США намерены продолжать провокации в Черном море

Пентагон: США будут направлять свои самолеты в нейтральные воды Черного моря

28 июня 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

США продолжат полеты своей авиации над Черным морем, заявила Сабрина Сингх Фото: miliman/pickupimage.com США продолжат полеты своей авиации над территорией Черного моря. Об этом заявила заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Мы продолжим летать, плавать и действовать в международных водах, где это позволено законом», — подчеркнула Сабрина Сингх в ходе брифинга. Так она охарактеризовала обстановку в Черном море. Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что необходимо принимать экстренные меры в связи с провокациями США, связанные с полетами их беспилотников над Черным морем, передает RT. Он дал соответствующее поручение Генштабу. Ранее беспилотный американский разведчик Northrop Grumman MQ-4 °C Triton заметили у побережья Краснодарского края. Это не первая такая провокация, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США продолжат полеты своей авиации над территорией Черного моря. Об этом заявила заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Мы продолжим летать, плавать и действовать в международных водах, где это позволено законом», — подчеркнула Сабрина Сингх в ходе брифинга. Так она охарактеризовала обстановку в Черном море. Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что необходимо принимать экстренные меры в связи с провокациями США, связанные с полетами их беспилотников над Черным морем, передает RT. Он дал соответствующее поручение Генштабу. Ранее беспилотный американский разведчик Northrop Grumman MQ-4 °C Triton заметили у побережья Краснодарского края. Это не первая такая провокация, передает 360.ru.