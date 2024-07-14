Бывший владелец крупнейшего файлообменника сделал неожиданное заявление о Путине

Бизнесмен Дотком призвал благодарить Путина за разумный ответ на провокации США
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Владимир Путин и Си Цзиньпин являются разумными лидерами, рассказал Ким Дотком Фото:

Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путина и председателю КНР Си Цзиньпину за сдержанную реакцию в ответ на провокации США. Об этом заявил немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего в мире файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Мир должен быть благодарен Владимиру Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США», — написал Дотком в соцсети X. По его словам, лидеры РФ и Китая — мудрые люди, которые не пытаются решить вопросы со Штатами военным путем.

В конце июня Пентагон США заявил, что Штаты будут продолжать полеты над территорией Черного Моря. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что подобные действия являются провокацией.

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Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путина и председателю КНР Си Цзиньпину за сдержанную реакцию в ответ на провокации США. Об этом заявил немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего в мире файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Мир должен быть благодарен Владимиру Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США», — написал Дотком в соцсети X. По его словам, лидеры РФ и Китая — мудрые люди, которые не пытаются решить вопросы со Штатами военным путем. В конце июня Пентагон США заявил, что Штаты будут продолжать полеты над территорией Черного Моря. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что подобные действия являются провокацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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