Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путина и председателю КНР Си Цзиньпину за сдержанную реакцию в ответ на провокации США. Об этом заявил немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего в мире файлообменника Megaupload Ким Дотком.
«Мир должен быть благодарен Владимиру Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США», — написал Дотком в соцсети X. По его словам, лидеры РФ и Китая — мудрые люди, которые не пытаются решить вопросы со Штатами военным путем.
В конце июня Пентагон США заявил, что Штаты будут продолжать полеты над территорией Черного Моря. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что подобные действия являются провокацией.
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