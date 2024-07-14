Бывший владелец крупнейшего файлообменника сделал неожиданное заявление о Путине

Бизнесмен Дотком призвал благодарить Путина за разумный ответ на провокации США

14 июля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Си Цзиньпин являются разумными лидерами, рассказал Ким Дотком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путина и председателю КНР Си Цзиньпину за сдержанную реакцию в ответ на провокации США. Об этом заявил немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего в мире файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Мир должен быть благодарен Владимиру Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США», — написал Дотком в соцсети X. По его словам, лидеры РФ и Китая — мудрые люди, которые не пытаются решить вопросы со Штатами военным путем. В конце июня Пентагон США заявил, что Штаты будут продолжать полеты над территорией Черного Моря. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что подобные действия являются провокацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путина и председателю КНР Си Цзиньпину за сдержанную реакцию в ответ на провокации США. Об этом заявил немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего в мире файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Мир должен быть благодарен Владимиру Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США», — написал Дотком в соцсети X. По его словам, лидеры РФ и Китая — мудрые люди, которые не пытаются решить вопросы со Штатами военным путем. В конце июня Пентагон США заявил, что Штаты будут продолжать полеты над территорией Черного Моря. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что подобные действия являются провокацией.