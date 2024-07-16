Трамп впервые появился на публике после покушения

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Дональд Трамп выступил перед республиканцами в Милуоки Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил на съезде республиканцев в Милуоки. Это его первый выход на сцену после покушения 13 июля.

«Трамп появился перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост президента США», — передает корреспондент РИА Новости с места событий. Уточняется, что после покушения у экс-главы Штатов забинтовано ухо.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления в Пенсильвании. Политик успел вовремя повернуть голову, что спасло его от смерти. После инцидента у кандидата в президенты было повреждено ухо.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил на съезде республиканцев в Милуоки. Это его первый выход на сцену после покушения 13 июля. «Трамп появился перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост президента США», — передает корреспондент РИА Новости с места событий. Уточняется, что после покушения у экс-главы Штатов забинтовано ухо. Покушение на Трампа произошло во время его выступления в Пенсильвании. Политик успел вовремя повернуть голову, что спасло его от смерти. После инцидента у кандидата в президенты было повреждено ухо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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