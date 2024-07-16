Трамп впервые появился на публике после покушения

Дональд Трамп выступил перед республиканцами в Милуоки
новость из сюжетаПокушение на Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил на съезде республиканцев в Милуоки. Это его первый выход на сцену после покушения 13 июля.
«Трамп появился перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост президента США», — передает корреспондент РИА Новости с места событий. Уточняется, что после покушения у экс-главы Штатов забинтовано ухо.
Покушение на Трампа произошло во время его выступления в Пенсильвании. Политик успел вовремя повернуть голову, что спасло его от смерти. После инцидента у кандидата в президенты было повреждено ухо.
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