Трамп впервые появился на публике после покушения

16 июля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп выступил перед республиканцами в Милуоки Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил на съезде республиканцев в Милуоки. Это его первый выход на сцену после покушения 13 июля. «Трамп появился перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост президента США», — передает корреспондент РИА Новости с места событий. Уточняется, что после покушения у экс-главы Штатов забинтовано ухо. Покушение на Трампа произошло во время его выступления в Пенсильвании. Политик успел вовремя повернуть голову, что спасло его от смерти. После инцидента у кандидата в президенты было повреждено ухо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил на съезде республиканцев в Милуоки. Это его первый выход на сцену после покушения 13 июля. «Трамп появился перед делегатами, когда его объявили кандидатом от партии на пост президента США», — передает корреспондент РИА Новости с места событий. Уточняется, что после покушения у экс-главы Штатов забинтовано ухо. Покушение на Трампа произошло во время его выступления в Пенсильвании. Политик успел вовремя повернуть голову, что спасло его от смерти. После инцидента у кандидата в президенты было повреждено ухо.