Комбинат, чьи интересы лоббировал генерал Булгаков, выиграл 11 закупок

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Предприятие, которое, по версии правоохранителей, лоббировал Булгаков, выиграло 11 закупок
Предприятие, которое, по версии правоохранителей, лоббировал Булгаков, выиграло 11 закупок Фото:
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АО «Грязинский пищевой комбинат» выиграл 11 закупок на сумму 34,6 млн рублей, говорится в данных сайта B2B.house. По версии следствия, это предприятие лоббировал экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, которого задержали 26 июля. 

Закупки были заключены с 2014 по 2021 годы. Они заключались по максимальной цене контракта, передает B2B.house. Однако при выполнении поискового запроса с использованием наименования комбината на портале госзакупок не обнаружены данные о заключенных контрактах или проведенных закупках.

Ранее сотрудники ФСБ задержали Дмитрия Булгакова по обвинению в поставках некачественной пищи по завышенной стоимости для военных. На данный момент против АО «Грязинский пищевой комбинат» Следственный комитет России возбудил уголовное дело о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Сам генерал находится под стражей в СИЗО «Бутырка», пишет 360.ru. 

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АО «Грязинский пищевой комбинат» выиграл 11 закупок на сумму 34,6 млн рублей, говорится в данных сайта B2B.house. По версии следствия, это предприятие лоббировал экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, которого задержали 26 июля.  Закупки были заключены с 2014 по 2021 годы. Они заключались по максимальной цене контракта, передает B2B.house. Однако при выполнении поискового запроса с использованием наименования комбината на портале госзакупок не обнаружены данные о заключенных контрактах или проведенных закупках. Ранее сотрудники ФСБ задержали Дмитрия Булгакова по обвинению в поставках некачественной пищи по завышенной стоимости для военных. На данный момент против АО «Грязинский пищевой комбинат» Следственный комитет России возбудил уголовное дело о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Сам генерал находится под стражей в СИЗО «Бутырка», пишет 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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