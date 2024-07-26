Комбинат, чьи интересы лоббировал генерал Булгаков, выиграл 11 закупок

АО «Грязинский пищевой комбинат» выиграл 11 закупок на сумму 34,6 млн рублей, говорится в данных сайта B2B.house. По версии следствия, это предприятие лоббировал экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, которого задержали 26 июля.
Закупки были заключены с 2014 по 2021 годы. Они заключались по максимальной цене контракта, передает B2B.house. Однако при выполнении поискового запроса с использованием наименования комбината на портале госзакупок не обнаружены данные о заключенных контрактах или проведенных закупках.
Ранее сотрудники ФСБ задержали Дмитрия Булгакова по обвинению в поставках некачественной пищи по завышенной стоимости для военных. На данный момент против АО «Грязинский пищевой комбинат» Следственный комитет России возбудил уголовное дело о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Сам генерал находится под стражей в СИЗО «Бутырка», пишет 360.ru.
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