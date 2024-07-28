Патриарх Кирилл поздравил Путина с Крещением Руси

Патриарх Кирилл поздравил с Днем Крещения Руси президента России Владимира Путина. В обращении священнослужитель отметил, что власть и церковь вместе «укрепляют традиционные ценности» в стране.
«Сердечно поздравляю Вас с тезоименитством и с Днем Крещения Руси», — говорится в обращении патриарха к Путину. Поздравление опубликовано на
Патриарх Кирилл подчеркнул, что выбор православной веры князем Владимиром в 988 году заложил фундамент русской государственности, определил ценности и развитие культуры. Все это служит укреплению российского общества и патриотическому воспитанию молодежи, уверен патриарх.
День Крещения Руси православные в России отмечают 28 июля. URA.RU рассказывало об истории праздника, традициях и запретах.
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