Патриарх Кирилл поздравил Путина с Крещением Руси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Освящение надвратной иконы на Спасской башне Кремля патриархом Кириллом. Москва, крест, патриарх кирилл, служба, благословение, христианство, православие, благословление
Патриарх Кирилл подчеркнул, что российская власть и церковь укрепляют традиционные ценности Фото:

Патриарх Кирилл поздравил с Днем Крещения Руси президента России Владимира Путина. В обращении священнослужитель отметил, что власть и церковь вместе «укрепляют традиционные ценности» в стране.

Новость по теме
День Крещения Руси: какие запреты и ограничения есть на православный праздник 28 июля

«Сердечно поздравляю Вас с тезоименитством и с Днем Крещения Руси», — говорится в обращении патриарха к Путину. Поздравление опубликовано на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что выбор православной веры князем Владимиром в 988 году заложил фундамент русской государственности, определил ценности и развитие культуры. Все это служит укреплению российского общества и патриотическому воспитанию молодежи, уверен патриарх.

День Крещения Руси православные в России отмечают 28 июля. URA.RU рассказывало об истории праздника, традициях и запретах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Патриарх Кирилл поздравил с Днем Крещения Руси президента России Владимира Путина. В обращении священнослужитель отметил, что власть и церковь вместе «укрепляют традиционные ценности» в стране. «Сердечно поздравляю Вас с тезоименитством и с Днем Крещения Руси», — говорится в обращении патриарха к Путину. Поздравление опубликовано на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл подчеркнул, что выбор православной веры князем Владимиром в 988 году заложил фундамент русской государственности, определил ценности и развитие культуры. Все это служит укреплению российского общества и патриотическому воспитанию молодежи, уверен патриарх. День Крещения Руси православные в России отмечают 28 июля. URA.RU рассказывало об истории праздника, традициях и запретах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...