Сменившие гражданство российские теннисисты проиграли на Олимпиаде-2024

Теннисисты проиграли первые турниры Олимпиады
новость из сюжетаОлимпиада-2024
На Олимпиаде в Париже российские теннисисты Александр Шевченко и Варвара Грачева потерпели поражение в первом круге соревнований. О результатах турниров сообщает РБК.
«Шевченко, который в январе перешел в сборную Казахстана, в двух сетах уступил чеху Якубу Меншику — 3:6, 4:6. Выступающая за Францию Грачева проиграла бразильянке Аддад-Майе — 4:6, 6:4, 0:6», — передает РБК.
Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер прошла во второй раунд Олимпиады. Она победила спортсменку из Италии Элизабетту Кочаретто. Теперь представительницу РФ ждет поединок с китаянкой Ван Сиюй.
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