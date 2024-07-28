28 июля 2024

Сменившие гражданство российские теннисисты проиграли на Олимпиаде-2024

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Теннисисты проиграли первые турниры Олимпиады
Теннисисты проиграли первые турниры Олимпиады Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

На Олимпиаде в Париже российские теннисисты Александр Шевченко и Варвара Грачева потерпели поражение в первом круге соревнований. О результатах турниров сообщает РБК.

«Шевченко, который в январе перешел в сборную Казахстана, в двух сетах уступил чеху Якубу Меншику — 3:6, 4:6. Выступающая за Францию Грачева проиграла бразильянке Аддад-Майе — 4:6, 6:4, 0:6», — передает РБК.

Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер прошла во второй раунд Олимпиады. Она победила спортсменку из Италии Элизабетту Кочаретто. Теперь представительницу РФ ждет поединок с китаянкой Ван Сиюй.

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На Олимпиаде в Париже российские теннисисты Александр Шевченко и Варвара Грачева потерпели поражение в первом круге соревнований. О результатах турниров сообщает РБК. «Шевченко, который в январе перешел в сборную Казахстана, в двух сетах уступил чеху Якубу Меншику — 3:6, 4:6. Выступающая за Францию Грачева проиграла бразильянке Аддад-Майе — 4:6, 6:4, 0:6», — передает РБК. Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер прошла во второй раунд Олимпиады. Она победила спортсменку из Италии Элизабетту Кочаретто. Теперь представительницу РФ ждет поединок с китаянкой Ван Сиюй.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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