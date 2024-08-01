В Киевской области поражены склады ВСУ: карта СВО на Украине 1 августа

В Киевской области на военном складе ВСУ произошла сильная детонация
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В Киевской области произошло возгорание на складе ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киевской области в районе Белой Церкви произошла сильная детонация на железнодорожном складе армии Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, более подробной информации на данный момент не предоставлено. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

Фото:

Удар по складу ВСУ в Киевской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о сильной детонации, произошедшей после поражения железнодорожных складов украинской армии в Киевской области. В частности, это произошло в районе Белой Церкви.

Донецкое направление

За сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию ДНР. Было выпущено 65 единиц разных боеприпасов, в результате чего повреждения получили один объект гражданской инфраструктуры и четыре частных домовладения. Кроме того, по предварительным данным, ранены два человека, один из них подросток 2006 года рождения, передает ТАСС.

Также в районе населенного пункта Переездное штурмовики 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск взяли под контроль опорный пункт украинской армии. При этом в плен было взято трое военных ВСУ, заявили в Минобороны.

Херсонское направление

В Николаевской области в поселке городского типа Новый Буг был зафиксирован удар по «большой группе бандеровцев», сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. После взрыва к месту были направлены медики. В результате произошедшего ранены более 20 украинских бойцов, также есть погибшие. Кроме того, Лебедев отметил, что в районе Снигиревки тоже сообщали о взрыве.

Ореховское направление

В Запорожской области на ореховском направлении артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили огневые точки ВСУ, из которых наносились удары по мирным жителям и населенным пунктам региона. По словам военного с позывным Медведь, на этом направлении артиллерийские расчеты проводят работу с закрытых позиций. Они уничтожают технику Украины на расстоянии до 30 километров, передает ТАСС.

Покровское направление

Во время наступления силы группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Тимофеевка. Однако о полном взятии территории в Минобороны объявят после окончания зачистки и закрепления ВС РФ на позиции. Также отмечается, что после захвата Тимофеевки российские военные продвинулись южнее поселка Волчье. Они вплотную приблизились к Ивановке и Сергеевке. Кроме того, оборона ВСУ у Желанного попала в окружение ВС РФ.

На самом покровском направлении идут тяжелые бои, на данный момент уже прошло 43 боя, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они произошли в таких населенных пунктах, как Ивановка, Тимофеевка, Лисическое, Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановское, Желанное, Карловка и Сергеевка.

Атаки беспилотников по регионам России

В Белгородской области в поселке Борисовка украинский беспилотник атаковал частный дом, в результате чего загорелась кровля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в telegram-канале. По его словам, жильцы сами начали тушить пожар, позже на место прибыл отряд МЧС. Возгорание удалось ликвидировать.

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В Киевской области в районе Белой Церкви произошла сильная детонация на железнодорожном складе армии Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, более подробной информации на данный момент не предоставлено. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о сильной детонации, произошедшей после поражения железнодорожных складов украинской армии в Киевской области. В частности, это произошло в районе Белой Церкви. За сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию ДНР. Было выпущено 65 единиц разных боеприпасов, в результате чего повреждения получили один объект гражданской инфраструктуры и четыре частных домовладения. Кроме того, по предварительным данным, ранены два человека, один из них подросток 2006 года рождения, передает ТАСС. Также в районе населенного пункта Переездное штурмовики 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск взяли под контроль опорный пункт украинской армии. При этом в плен было взято трое военных ВСУ, заявили в Минобороны. В Николаевской области в поселке городского типа Новый Буг был зафиксирован удар по «большой группе бандеровцев», сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. После взрыва к месту были направлены медики. В результате произошедшего ранены более 20 украинских бойцов, также есть погибшие. Кроме того, Лебедев отметил, что в районе Снигиревки тоже сообщали о взрыве. В Запорожской области на ореховском направлении артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили огневые точки ВСУ, из которых наносились удары по мирным жителям и населенным пунктам региона. По словам военного с позывным Медведь, на этом направлении артиллерийские расчеты проводят работу с закрытых позиций. Они уничтожают технику Украины на расстоянии до 30 километров, передает ТАСС. Во время наступления силы группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Тимофеевка. Однако о полном взятии территории в Минобороны объявят после окончания зачистки и закрепления ВС РФ на позиции. Также отмечается, что после захвата Тимофеевки российские военные продвинулись южнее поселка Волчье. Они вплотную приблизились к Ивановке и Сергеевке. Кроме того, оборона ВСУ у Желанного попала в окружение ВС РФ. На самом покровском направлении идут тяжелые бои, на данный момент уже прошло 43 боя, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они произошли в таких населенных пунктах, как Ивановка, Тимофеевка, Лисическое, Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановское, Желанное, Карловка и Сергеевка. В Белгородской области в поселке Борисовка украинский беспилотник атаковал частный дом, в результате чего загорелась кровля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в telegram-канале. По его словам, жильцы сами начали тушить пожар, позже на место прибыл отряд МЧС. Возгорание удалось ликвидировать.
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