Лебедев: в Киевской области поражены склады ВСУ

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В Киевской области зафиксирована сильная детонация, сообщил Лебедев (архивное фото) Фото:
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После поражения складов ВСУ в Киевской области зафиксирована сильная детонация. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Белая Церковь, Киевская область. Прилет в стороне железнодорожных складов. Сильная детонация», — сообщил Лебедев. Его слова приводит ТАСС.

Склады под Киевом часто становятся целью военных. Так, в июне склады с горючим полыхали двое суток.

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После поражения складов ВСУ в Киевской области зафиксирована сильная детонация. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Белая Церковь, Киевская область. Прилет в стороне железнодорожных складов. Сильная детонация», — сообщил Лебедев. Его слова приводит ТАСС. Склады под Киевом часто становятся целью военных. Так, в июне склады с горючим полыхали двое суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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