Лебедев: в Киевской области поражены склады ВСУ

В Киевской области зафиксирована сильная детонация, сообщил Лебедев (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После поражения складов ВСУ в Киевской области зафиксирована сильная детонация. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Белая Церковь, Киевская область. Прилет в стороне железнодорожных складов. Сильная детонация», — сообщил Лебедев. Его слова приводит ТАСС.
Склады под Киевом часто становятся целью военных. Так, в июне склады с горючим полыхали двое суток.
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