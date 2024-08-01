Лебедев: в Киевской области поражены склады ВСУ

01 августа 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

В Киевской области зафиксирована сильная детонация, сообщил Лебедев (архивное фото) Фото: U.S Marine Corps / Lance Cpl. Jacob A. Farbo новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После поражения складов ВСУ в Киевской области зафиксирована сильная детонация. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Белая Церковь, Киевская область. Прилет в стороне железнодорожных складов. Сильная детонация», — сообщил Лебедев. Его слова приводит ТАСС. Склады под Киевом часто становятся целью военных. Так, в июне склады с горючим полыхали двое суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После поражения складов ВСУ в Киевской области зафиксирована сильная детонация. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Белая Церковь, Киевская область. Прилет в стороне железнодорожных складов. Сильная детонация», — сообщил Лебедев. Его слова приводит ТАСС. Склады под Киевом часто становятся целью военных. Так, в июне склады с горючим полыхали двое суток.