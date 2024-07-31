31 июля 2024

В Подполье заявили о мощном прилете по расположению ВСУ

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Расположение ВСУ попало под ракетный удар под Николаевом, сказал Сергей Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Николаевской области зафиксирован прилет ао большой группе украинских военных. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Поселок городского типа Новый Буг в Николаевской области в полночь получил прилет в место проживания большой группы бандеровцев», — сказал Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что к месту удара съехались машины скорой помощи.

Ранее Лебедев сообщил о пяти прилетах в Миргороде. По его словам, один из ударов пришелся на аэродром ВСУ, пишет RT.

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В Николаевской области зафиксирован прилет ао большой группе украинских военных. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Поселок городского типа Новый Буг в Николаевской области в полночь получил прилет в место проживания большой группы бандеровцев», — сказал Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что к месту удара съехались машины скорой помощи. Ранее Лебедев сообщил о пяти прилетах в Миргороде. По его словам, один из ударов пришелся на аэродром ВСУ, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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