В Подполье заявили о мощном прилете по расположению ВСУ

01 августа 2024 в 07:13 Размер текста - 17 +

Расположение ВСУ попало под ракетный удар под Николаевом, сказал Сергей Лебедев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Николаевской области зафиксирован прилет ао большой группе украинских военных. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Поселок городского типа Новый Буг в Николаевской области в полночь получил прилет в место проживания большой группы бандеровцев», — сказал Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что к месту удара съехались машины скорой помощи. Ранее Лебедев сообщил о пяти прилетах в Миргороде. По его словам, один из ударов пришелся на аэродром ВСУ, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Николаевской области зафиксирован прилет ао большой группе украинских военных. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Поселок городского типа Новый Буг в Николаевской области в полночь получил прилет в место проживания большой группы бандеровцев», — сказал Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что к месту удара съехались машины скорой помощи. Ранее Лебедев сообщил о пяти прилетах в Миргороде. По его словам, один из ударов пришелся на аэродром ВСУ, пишет RT.