В Подполье заявили о мощном прилете по расположению ВСУ

Расположение ВСУ попало под ракетный удар под Николаевом, сказал Сергей Лебедев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Николаевской области зафиксирован прилет ао большой группе украинских военных. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Поселок городского типа Новый Буг в Николаевской области в полночь получил прилет в место проживания большой группы бандеровцев», — сказал Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что к месту удара съехались машины скорой помощи.
Ранее Лебедев сообщил о пяти прилетах в Миргороде. По его словам, один из ударов пришелся на аэродром ВСУ, пишет RT.
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