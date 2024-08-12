Sunday Times: Зеленский давил на генералов ВСУ ради атаки по Курской области

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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
Наступление на Курскую область является «самым рискованным решением Зеленского за все время конфликта», заявил эксперт Майкл Клар Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Лидер Украины Владимир Зеленский давил на генералов ВСУ, чтобы те начали атаку в Курской области несмотря на нехватку людей и ресурсов. Об этом заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Клар.

«Его [Зеленского] отпечатки здесь повсюду. В Киеве уже многие месяцы не секрет, что президент оказывал давление на командующих, чтобы начать летнее контрнаступление. Они колебались из-за проблем Украины с людьми и ресурсами», — написал Майкл Клар в статье для Sunday Times. По словам эксперта, наступление ВСУ на Курскую область является «самым рискованным решением» за все время конфликта. Клар подчеркнул, что это контрнаступление «не сможет переломить ход конфликта».

Ранее стало известно, что США продолжат посылать помощь на Украину несмотря на ее действия. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал, что за военную поддержку Киева в США выступают демократы, а республиканцы — против них, и противостояние между ними усиливается ввиду предстоящих выборов. Его слова передают 360.ru.

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Лидер Украины Владимир Зеленский давил на генералов ВСУ, чтобы те начали атаку в Курской области несмотря на нехватку людей и ресурсов. Об этом заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Клар. «Его [Зеленского] отпечатки здесь повсюду. В Киеве уже многие месяцы не секрет, что президент оказывал давление на командующих, чтобы начать летнее контрнаступление. Они колебались из-за проблем Украины с людьми и ресурсами», — написал Майкл Клар в статье для Sunday Times. По словам эксперта, наступление ВСУ на Курскую область является «самым рискованным решением» за все время конфликта. Клар подчеркнул, что это контрнаступление «не сможет переломить ход конфликта». Ранее стало известно, что США продолжат посылать помощь на Украину несмотря на ее действия. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал, что за военную поддержку Киева в США выступают демократы, а республиканцы — против них, и противостояние между ними усиливается ввиду предстоящих выборов. Его слова передают 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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