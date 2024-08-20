20 августа 2024

Пентагон: США обсуждают с ВСУ долгосрочные цели под Курском

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США контактируют с ВСУ по поводу вторжения под Курском
США контактируют с ВСУ по поводу вторжения под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

США обсуждают с Киевом долгосрочные цели вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Однако, когда дело касается их долгосрочных целей здесь [под Курском], то мы все еще обсуждаем это с [ВСУ]», — заявил официальный представитель Пентагона. Его слова передает ТАСС.

В Министерстве обороны РФ ранее произошли назначения ответственных лиц по вопросам безопасности на приграничных территориях. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Эти назначения призваны усилить безопасность и стабильность на приграничных территориях России, особенно после вторжения ВСУ. Ответственные лица будут работать над координацией различных аспектов оборонной деятельности, включая защиту от атак дронов и других средств нападения, что особенно важно для группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».

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США обсуждают с Киевом долгосрочные цели вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Однако, когда дело касается их долгосрочных целей здесь [под Курском], то мы все еще обсуждаем это с [ВСУ]», — заявил официальный представитель Пентагона. Его слова передает ТАСС. В Министерстве обороны РФ ранее произошли назначения ответственных лиц по вопросам безопасности на приграничных территориях. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Эти назначения призваны усилить безопасность и стабильность на приграничных территориях России, особенно после вторжения ВСУ. Ответственные лица будут работать над координацией различных аспектов оборонной деятельности, включая защиту от атак дронов и других средств нападения, что особенно важно для группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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