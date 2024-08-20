Пентагон: США обсуждают с ВСУ долгосрочные цели под Курском

США обсуждают с Киевом долгосрочные цели вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Однако, когда дело касается их долгосрочных целей здесь [под Курском], то мы все еще обсуждаем это с [ВСУ]», — заявил официальный представитель Пентагона. Его слова передает ТАСС.
В Министерстве обороны РФ ранее произошли назначения ответственных лиц по вопросам безопасности на приграничных территориях. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Эти назначения призваны усилить безопасность и стабильность на приграничных территориях России, особенно после вторжения ВСУ. Ответственные лица будут работать над координацией различных аспектов оборонной деятельности, включая защиту от атак дронов и других средств нападения, что особенно важно для группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».
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