Путин заявил о сотрудничестве с КНР на годы вперед

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Президент Путин рассказал о разработанных планах сотрудничества с Китаем на годы вперед
Президент Путин рассказал о разработанных планах сотрудничества с Китаем на годы вперед Фото:

Президент России Владимир Путин сообщил, что у Москвы и Пекина наработаны масштабные планы сотрудничества в различных сферах на многие годы вперед. Такое заявление российский лидер сделал в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Встреча проходит в Кремле.

«У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сферах, рассчитываем, что на многие годы вперед», — подчеркнул глава государства. Путин добавил, что все необходимые ориентиры были обозначены в ходе его поездки в Пекин и встречи с главой Китая Си Цзиньпином в текущем году. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает настрой Китая на локализацию производств в РФ, готова предоставлять инвесторам льготы. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и двустороннего форума по межрегиональному сотрудничеству. 

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Президент России Владимир Путин сообщил, что у Москвы и Пекина наработаны масштабные планы сотрудничества в различных сферах на многие годы вперед. Такое заявление российский лидер сделал в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Встреча проходит в Кремле. «У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сферах, рассчитываем, что на многие годы вперед», — подчеркнул глава государства. Путин добавил, что все необходимые ориентиры были обозначены в ходе его поездки в Пекин и встречи с главой Китая Си Цзиньпином в текущем году. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».  Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает настрой Китая на локализацию производств в РФ, готова предоставлять инвесторам льготы. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и двустороннего форума по межрегиональному сотрудничеству. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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