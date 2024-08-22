22 августа 2024

В Аризоне задержали мужчину, который угрожал убить Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Дональд Трамп прибыл в Кочис 22 августа Фото:

Полиция Аризоны арестовала 66-летнего Рональда Ли Сивруда за угрозы убийства бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении местного шерифа.

«Рональд Сивруд, которого обвиняют в угрозе убить Трампа в нескольких сообщениях в социальных сетях за последние пару недель, был взят под стражу в четверг днем в округе Кочис. Но никаких других подробностей сразу не поступало», — передает CNN. В каких именно соцсетях были сделаны публикации, не уточняется.

Задержание произошло в 14:30 по местному времени. На данный момент обвинения Сивруду не предъявлены.

Трамп прибыл в Кочис в четверг, 22 августа. Отмечается, что правоохранительные органы проинформировали команду бывшего президента о поисках мужчины до того, как Трамп прибыл на границу.

В июле на кандидата на пост главы США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления в штате Пенсильвания. Пуля задела ухо политика.

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Полиция Аризоны арестовала 66-летнего Рональда Ли Сивруда за угрозы убийства бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении местного шерифа. «Рональд Сивруд, которого обвиняют в угрозе убить Трампа в нескольких сообщениях в социальных сетях за последние пару недель, был взят под стражу в четверг днем в округе Кочис. Но никаких других подробностей сразу не поступало», — передает CNN. В каких именно соцсетях были сделаны публикации, не уточняется. Задержание произошло в 14:30 по местному времени. На данный момент обвинения Сивруду не предъявлены. Трамп прибыл в Кочис в четверг, 22 августа. Отмечается, что правоохранительные органы проинформировали команду бывшего президента о поисках мужчины до того, как Трамп прибыл на границу. В июле на кандидата на пост главы США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления в штате Пенсильвания. Пуля задела ухо политика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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