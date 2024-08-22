В Аризоне задержали мужчину, который угрожал убить Трампа

23 августа 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп прибыл в Кочис 22 августа Фото: Official White House / Andrea Hanks Полиция Аризоны арестовала 66-летнего Рональда Ли Сивруда за угрозы убийства бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении местного шерифа. «Рональд Сивруд, которого обвиняют в угрозе убить Трампа в нескольких сообщениях в социальных сетях за последние пару недель, был взят под стражу в четверг днем в округе Кочис. Но никаких других подробностей сразу не поступало», — передает CNN . В каких именно соцсетях были сделаны публикации, не уточняется. Задержание произошло в 14:30 по местному времени. На данный момент обвинения Сивруду не предъявлены. Трамп прибыл в Кочис в четверг, 22 августа. Отмечается, что правоохранительные органы проинформировали команду бывшего президента о поисках мужчины до того, как Трамп прибыл на границу. В июле на кандидата на пост главы США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления в штате Пенсильвания. Пуля задела ухо политика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Аризоны арестовала 66-летнего Рональда Ли Сивруда за угрозы убийства бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении местного шерифа. «Рональд Сивруд, которого обвиняют в угрозе убить Трампа в нескольких сообщениях в социальных сетях за последние пару недель, был взят под стражу в четверг днем в округе Кочис. Но никаких других подробностей сразу не поступало», — передает CNN. В каких именно соцсетях были сделаны публикации, не уточняется. Задержание произошло в 14:30 по местному времени. На данный момент обвинения Сивруду не предъявлены. Трамп прибыл в Кочис в четверг, 22 августа. Отмечается, что правоохранительные органы проинформировали команду бывшего президента о поисках мужчины до того, как Трамп прибыл на границу. В июле на кандидата на пост главы США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления в штате Пенсильвания. Пуля задела ухо политика.