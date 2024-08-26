Политолог объяснил, как Путин ускорит победу России в спецоперации на Украине

Политолог Поляков: новые нацпроекты ускорят победу России в спецоперации
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Президент России Владимир Путин сменил вектор развития страны
Президент России Владимир Путин сменил вектор развития страны Фото:

Президент России Владимир Путин перестраивает экономику страны, чтобы приблизить победу в спецоперации и обеспечить стране достойное место на международной арене в будущем. Так политолог, руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков прокомментировал совещание главы государства по экономическим вопросам.

Президент 26 августа в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. Обсуждались основные направления экономической политики страны на период до 2030 года, в том числе с учетом реализации Указа о национальных целях развития России. Во вступительном слове Путин акцентировал внимание на новых нацпроектах.

«В первую очередь [нацпроекты] нацелены на достижение технологического суверенитета. Без достижения этих целей мы не сможем одержать победу в специальной военной операции, — заявил Поляков. — Без этого невозможно будет и дальнейшее поступательное развитие нашей страны».

По словам политолога, Путин заложил основу для того, чтобы в короткий срок Россия стала технологически развитой страной, которая полностью может обеспечить себя критически важными технологиями и не зависеть от других стран, особенно США и ЕС, усиливших санкции. Именно на это обращает внимание президент, когда говорит о том, что надо ускорить работу над национальными проектами.

«Без этого в современном мире, в 21-м веке, суверенитет страны будет недостижим. Огромная страна с самой большой площадью, с достаточно небольшим населением не сможет просто выстоять в агрессивном мире, когда идет борьба за ресурсы и их передел, без достижения вот этих целей технологического суверенитета», — резюмировал Поляков.

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Президент России Владимир Путин перестраивает экономику страны, чтобы приблизить победу в спецоперации и обеспечить стране достойное место на международной арене в будущем. Так политолог, руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков прокомментировал совещание главы государства по экономическим вопросам. Президент 26 августа в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. Обсуждались основные направления экономической политики страны на период до 2030 года, в том числе с учетом реализации Указа о национальных целях развития России. Во вступительном слове Путин акцентировал внимание на новых нацпроектах. «В первую очередь [нацпроекты] нацелены на достижение технологического суверенитета. Без достижения этих целей мы не сможем одержать победу в специальной военной операции, — заявил Поляков. — Без этого невозможно будет и дальнейшее поступательное развитие нашей страны». По словам политолога, Путин заложил основу для того, чтобы в короткий срок Россия стала технологически развитой страной, которая полностью может обеспечить себя критически важными технологиями и не зависеть от других стран, особенно США и ЕС, усиливших санкции. Именно на это обращает внимание президент, когда говорит о том, что надо ускорить работу над национальными проектами. «Без этого в современном мире, в 21-м веке, суверенитет страны будет недостижим. Огромная страна с самой большой площадью, с достаточно небольшим населением не сможет просто выстоять в агрессивном мире, когда идет борьба за ресурсы и их передел, без достижения вот этих целей технологического суверенитета», — резюмировал Поляков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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