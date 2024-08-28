Минэкономики хочет усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми

28 августа 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Минэкономики рассматривает варианты противодействия работодателям, выплачивающих «серую зарплату» для обхода налогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минэкономики РФ предложило ввести дополнительные критерии для выявления возможных нарушений в сфере трудовых отношений. Эти новые показатели помогут лучше распознавать случаи, когда работодатели выплачивают зарплаты сотрудникам «в конвертах» или используют самозанятых граждан вместо официально трудоустроенных сотрудников. Об этом пишет РБК, ссылаясь на официальное письмо. «К перечню [новых критериев] предлагается добавить те, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат, а также самозанятых (то есть плательщиков налога на профессиональный доход в 4 или 6%) в качестве фактических работников», — следует из письма директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина на имя заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова. Документ имеется в распоряжении журналистов РБК. В Роструде журналистам рассказали, что в стране обсуждаются варианты риска, связанных с неофициальным трудоустройством в РФ. В целом надзор за соблюдением требований российского законодательства, связанных с Трудовым кодексом, не ослабевает, добавили в Минэкономразвития. В марте этого года сообщалось, что в РФ вырос спрос на сотрудников без опыта работы. Количество вакансий возросло на 119% для молодых людей. Причем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на работников отмечался в различных сферах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минэкономики РФ предложило ввести дополнительные критерии для выявления возможных нарушений в сфере трудовых отношений. Эти новые показатели помогут лучше распознавать случаи, когда работодатели выплачивают зарплаты сотрудникам «в конвертах» или используют самозанятых граждан вместо официально трудоустроенных сотрудников. Об этом пишет РБК, ссылаясь на официальное письмо. «К перечню [новых критериев] предлагается добавить те, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат, а также самозанятых (то есть плательщиков налога на профессиональный доход в 4 или 6%) в качестве фактических работников», — следует из письма директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина на имя заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова. Документ имеется в распоряжении журналистов РБК. В Роструде журналистам рассказали, что в стране обсуждаются варианты риска, связанных с неофициальным трудоустройством в РФ. В целом надзор за соблюдением требований российского законодательства, связанных с Трудовым кодексом, не ослабевает, добавили в Минэкономразвития. В марте этого года сообщалось, что в РФ вырос спрос на сотрудников без опыта работы. Количество вакансий возросло на 119% для молодых людей. Причем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на работников отмечался в различных сферах.