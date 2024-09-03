В Екатеринбург вернулся известный каршеринг, который ушел три года назад

Сервис аренды автомобилей «Ситидрайв» возобновит свою работу в Екатеринбурге с 10 сентября, после того как ушел с рынка в 2021 году. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор компании Эдуард Мингажев.
«Мы работали с 2019-го, в 2021 году решили „подрезать“ бизнес и ушли в основные регионы (Москва, Санкт-Петербург, Сочи). Но сами себе пообещали вернуться в Екатеринбург, и вот, вернулись», — рассказал Мингажев. По его словам, сложности возникли потому что основные автомобильные партнеры компании ушли, и команда не понимала, какие марки новых авто стоит приобретать, также они столкнулись с низким спросом на аренду машин в городе.
Стоимость аренды автомобиля пока точно не установили, но примерный диапазон для тарифа комфорт: 12-14 рублей за минуту, цены будут меняться в зависимости от времени суток и количества свободных автомобилей. «Ситидрайв» планируют привезти в Екатеринбург два электромобиля «Москвич», стоимость аренды будет начинаться от 17 рублей за минуту.
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