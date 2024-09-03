В Екатеринбург вернулся известный каршеринг, который ушел три года назад

В Екатеринбурге возобновил работу каршеринг «Ситидрайв»
© Служба новостей «URA.RU»
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Каршеринг покинул Урал из-за низкого спроса Фото:

Сервис аренды автомобилей «Ситидрайв» возобновит свою работу в Екатеринбурге с 10 сентября, после того как ушел с рынка в 2021 году. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор компании Эдуард Мингажев.

«Мы работали с 2019-го, в 2021 году решили „подрезать“ бизнес и ушли в основные регионы (Москва, Санкт-Петербург, Сочи). Но сами себе пообещали вернуться в Екатеринбург, и вот, вернулись», — рассказал Мингажев. По его словам, сложности возникли потому что основные автомобильные партнеры компании ушли, и команда не понимала, какие марки новых авто стоит приобретать, также они столкнулись с низким спросом на аренду машин в городе.

Стоимость аренды автомобиля пока точно не установили, но примерный диапазон для тарифа комфорт: 12-14 рублей за минуту, цены будут меняться в зависимости от времени суток и количества свободных автомобилей. «Ситидрайв» планируют привезти в Екатеринбург два электромобиля «Москвич», стоимость аренды будет начинаться от 17 рублей за минуту.

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Сервис аренды автомобилей «Ситидрайв» возобновит свою работу в Екатеринбурге с 10 сентября, после того как ушел с рынка в 2021 году. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор компании Эдуард Мингажев. «Мы работали с 2019-го, в 2021 году решили „подрезать“ бизнес и ушли в основные регионы (Москва, Санкт-Петербург, Сочи). Но сами себе пообещали вернуться в Екатеринбург, и вот, вернулись», — рассказал Мингажев. По его словам, сложности возникли потому что основные автомобильные партнеры компании ушли, и команда не понимала, какие марки новых авто стоит приобретать, также они столкнулись с низким спросом на аренду машин в городе. Стоимость аренды автомобиля пока точно не установили, но примерный диапазон для тарифа комфорт: 12-14 рублей за минуту, цены будут меняться в зависимости от времени суток и количества свободных автомобилей. «Ситидрайв» планируют привезти в Екатеринбург два электромобиля «Москвич», стоимость аренды будет начинаться от 17 рублей за минуту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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