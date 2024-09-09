09 сентября 2024

По делу о массовой драке в Афипском из-за девушки арестованы 12 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Массовая драка могла произойти из-за девушки
Массовая драка могла произойти из-за девушки Фото:

В Краснодарском крае после массовой драки в поселке Афипский были арестованы 12 человек. Об этом информирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«За неповиновение законному распоряжению сотрудников правопорядка в административном порядке задержаны 12 человек... По решению суда они подвергнуты административному аресту на срок от двух до семи суток», — сообщила Волк в своем telegram-канале, уточнив, что среди задержанных 11 работников, которые приехали из других регионов, и один является местным жителем.

В районной администрации и региональном СКР причиной драки называли девушку, передает «Коммерсант». Инцидент произошел 7 сентября и привлек внимание правоохранительных органов, в результате чего более 40 человек были доставлены в полицию. В отношении участников драки было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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В Краснодарском крае после массовой драки в поселке Афипский были арестованы 12 человек. Об этом информирует официальный представитель МВД России Ирина Волк. «За неповиновение законному распоряжению сотрудников правопорядка в административном порядке задержаны 12 человек... По решению суда они подвергнуты административному аресту на срок от двух до семи суток», — сообщила Волк в своем telegram-канале, уточнив, что среди задержанных 11 работников, которые приехали из других регионов, и один является местным жителем. В районной администрации и региональном СКР причиной драки называли девушку, передает «Коммерсант». Инцидент произошел 7 сентября и привлек внимание правоохранительных органов, в результате чего более 40 человек были доставлены в полицию. В отношении участников драки было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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