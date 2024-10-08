Главе управления обустройства войск для Минобороны дали срок

Главу управления обустройства войск Горбачева приговорили к 5,5 годам заключения

08 октября 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

«Главное управление обустройства войск» должно было заниматься строительством спецобъектов для Минобороны в Арктике Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Экс-руководителя компании «Главное управление обустройства войск» Евгения Горбачева приговорили к 5,5 годам лишения свободы по факту мошенничества. Он причастен к хищению 232 миллионов рублей, выделенных на создание объектов для Минобороны РФ в Арктике. Об этом сообщили журналистам в суде. «Постановлением Савеловского районного суда города Москвы назначить наказание Горбачеву Е. А. за совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 5 лет 6 месяцев колонии общего режима», — отмечается в обвинительном сообщении. Его цитирует ТАСС. Компания, руководителя которой обвиняют в хищении, занимается строительством спецобъектов для Минобороны РФ. Согласно контракту, в Арктике учреждением должны были быть построены радиолокационные отделения и пункты наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля (Арктика). Это не первые уголовные дела, связанные с Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-руководителя компании «Главное управление обустройства войск» Евгения Горбачева приговорили к 5,5 годам лишения свободы по факту мошенничества. Он причастен к хищению 232 миллионов рублей, выделенных на создание объектов для Минобороны РФ в Арктике. Об этом сообщили журналистам в суде. «Постановлением Савеловского районного суда города Москвы назначить наказание Горбачеву Е. А. за совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 5 лет 6 месяцев колонии общего режима», — отмечается в обвинительном сообщении. Его цитирует ТАСС. Компания, руководителя которой обвиняют в хищении, занимается строительством спецобъектов для Минобороны РФ. Согласно контракту, в Арктике учреждением должны были быть построены радиолокационные отделения и пункты наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля (Арктика). Это не первые уголовные дела, связанные с Минобороны РФ.