Главе управления обустройства войск для Минобороны дали срок

Главу управления обустройства войск Горбачева приговорили к 5,5 годам заключения
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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, север, тундра, арктика, экология, экологическая катастрофа, норильская тундра, таймыр
«Главное управление обустройства войск» должно было заниматься строительством спецобъектов для Минобороны в Арктике Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Экс-руководителя компании «Главное управление обустройства войск» Евгения Горбачева приговорили к 5,5 годам лишения свободы по факту мошенничества. Он причастен к хищению 232 миллионов рублей, выделенных на создание объектов для Минобороны РФ в Арктике. Об этом сообщили журналистам в суде.

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы назначить наказание Горбачеву Е. А. за совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 5 лет 6 месяцев колонии общего режима», — отмечается в обвинительном сообщении. Его цитирует ТАСС.

Компания, руководителя которой обвиняют в хищении, занимается строительством спецобъектов для Минобороны РФ. Согласно контракту, в Арктике учреждением должны были быть построены радиолокационные отделения и пункты наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля (Арктика). Это не первые уголовные дела, связанные с Минобороны РФ.

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Экс-руководителя компании «Главное управление обустройства войск» Евгения Горбачева приговорили к 5,5 годам лишения свободы по факту мошенничества. Он причастен к хищению 232 миллионов рублей, выделенных на создание объектов для Минобороны РФ в Арктике. Об этом сообщили журналистам в суде. «Постановлением Савеловского районного суда города Москвы назначить наказание Горбачеву Е. А. за совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 5 лет 6 месяцев колонии общего режима», — отмечается в обвинительном сообщении. Его цитирует ТАСС. Компания, руководителя которой обвиняют в хищении, занимается строительством спецобъектов для Минобороны РФ. Согласно контракту, в Арктике учреждением должны были быть построены радиолокационные отделения и пункты наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля (Арктика). Это не первые уголовные дела, связанные с Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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