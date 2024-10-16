Единственный выживший в лодке в Охотском море обвинил себя в смерти близких

Выживший Пичугин: из-за меня погибли родственники
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После дождя потерявшиеся могли набрать только один термос воды
После дождя потерявшиеся могли набрать только один термос воды Фото:

Единственный выживший в лодке в Охотском море Михаил Пичугин считает себя виновным в гибели родственников. Своими переживаниями он поделился с РЕН ТВ. 

«Из-за меня погибли родственники», — передает слова Пичугина РЕН ТВ в своем telegram-канале. Мужчина рассказал, что он вместе с другими туристами пытался прибиться к берегу. Однако из-за сильного ветра их катамаран постоянно уносило в море. 

Михаил Пичугин рассказал, что им не хватало воды. Ее туристы собирали в термос с полога после прошедшего дождя. Ранее врач Зарема Тен рассказал РИА «Новостям», что Пичугин мог выжить благодаря правильному распределению провизии и возможности ловить рыбу, передает 360.ru. По его словам, выживший мог собирать дождевую воду, чтобы не умереть от обезвоживания. 

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Единственный выживший в лодке в Охотском море Михаил Пичугин считает себя виновным в гибели родственников. Своими переживаниями он поделился с РЕН ТВ.  «Из-за меня погибли родственники», — передает слова Пичугина РЕН ТВ в своем telegram-канале. Мужчина рассказал, что он вместе с другими туристами пытался прибиться к берегу. Однако из-за сильного ветра их катамаран постоянно уносило в море.  Михаил Пичугин рассказал, что им не хватало воды. Ее туристы собирали в термос с полога после прошедшего дождя. Ранее врач Зарема Тен рассказал РИА «Новостям» , что Пичугин мог выжить благодаря правильному распределению провизии и возможности ловить рыбу, передает 360.ru. По его словам, выживший мог собирать дождевую воду, чтобы не умереть от обезвоживания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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