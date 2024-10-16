В Иране заявили о наличии «секретного оружия» мощнее ядерного

Иран обладает более серьезным вооружением, нежели ядерное. С таким заявлением выступил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами.
«Я открыто заявляю, что у Ирана есть намного более мощные вооружения, чем ядерное оружие», — отметил экс-секретарь. Его слова передают авторы Asriran. Он отметил, что у страны есть возможности для создания более серьезного вооружения. Причем данные разработки ведутся секретно, заявил он.
Ранее иранские депутаты обратилась в Высший совет национальной безопасности Ирана с предложением пересмотреть национальную оборонную доктрину. Они хотят, чтобы власти страны официально разрешили разработку ядерного оружия. Эти заявления прозвучали на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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