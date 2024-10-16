В Иране заявили о наличии «секретного оружия» мощнее ядерного

КСИР: Иран обладает секретными и более мощными вооружениями, чем ядерное оружие
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Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock
Иран разрабатывает секретное вооружение, которое затмит по своей помощи ядерное Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Иран обладает более серьезным вооружением, нежели ядерное. С таким заявлением выступил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами.

«Я открыто заявляю, что у Ирана есть намного более мощные вооружения, чем ядерное оружие», — отметил экс-секретарь. Его слова передают авторы Asriran. Он отметил, что у страны есть возможности для создания более серьезного вооружения. Причем данные разработки ведутся секретно, заявил он.

Ранее иранские депутаты обратилась в Высший совет национальной безопасности Ирана с предложением пересмотреть национальную оборонную доктрину. Они хотят, чтобы власти страны официально разрешили разработку ядерного оружия. Эти заявления прозвучали на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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Иран обладает более серьезным вооружением, нежели ядерное. С таким заявлением выступил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами. «Я открыто заявляю, что у Ирана есть намного более мощные вооружения, чем ядерное оружие», — отметил экс-секретарь. Его слова передают авторы Asriran. Он отметил, что у страны есть возможности для создания более серьезного вооружения. Причем данные разработки ведутся секретно, заявил он. Ранее иранские депутаты обратилась в Высший совет национальной безопасности Ирана с предложением пересмотреть национальную оборонную доктрину. Они хотят, чтобы власти страны официально разрешили разработку ядерного оружия. Эти заявления прозвучали на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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