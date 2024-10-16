В Иране заявили о наличии «секретного оружия» мощнее ядерного

КСИР: Иран обладает секретными и более мощными вооружениями, чем ядерное оружие

16 октября 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Иран разрабатывает секретное вооружение, которое затмит по своей помощи ядерное Фото: Минобороны России новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Иран обладает более серьезным вооружением, нежели ядерное. С таким заявлением выступил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами. «Я открыто заявляю, что у Ирана есть намного более мощные вооружения, чем ядерное оружие», — отметил экс-секретарь. Его слова передают авторы Asriran. Он отметил, что у страны есть возможности для создания более серьезного вооружения. Причем данные разработки ведутся секретно, заявил он. Ранее иранские депутаты обратилась в Высший совет национальной безопасности Ирана с предложением пересмотреть национальную оборонную доктрину. Они хотят, чтобы власти страны официально разрешили разработку ядерного оружия. Эти заявления прозвучали на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран обладает более серьезным вооружением, нежели ядерное. С таким заявлением выступил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами. «Я открыто заявляю, что у Ирана есть намного более мощные вооружения, чем ядерное оружие», — отметил экс-секретарь. Его слова передают авторы Asriran. Он отметил, что у страны есть возможности для создания более серьезного вооружения. Причем данные разработки ведутся секретно, заявил он. Ранее иранские депутаты обратилась в Высший совет национальной безопасности Ирана с предложением пересмотреть национальную оборонную доктрину. Они хотят, чтобы власти страны официально разрешили разработку ядерного оружия. Эти заявления прозвучали на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.