Путин заявил о регулярных походах в больницу

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Путин проходит обследования в Центральной клинической больнице
Путин проходит обследования в Центральной клинической больнице Фото:

Президент России Владимир Путин регулярно проходит обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом глава РФ рассказал на совещании с членами правительства.

«Врачи ЦКБ, где я прохожу обследования всякие регулярные, тоже рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом», — заявил Путин. Российский лидер рассказал это министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал корреспонденту URA.RU, что вакцинация Путина от гриппа зависит от рекомендаций специалистов. По словам Пескова, это личная информация. 

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Президент России Владимир Путин регулярно проходит обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом глава РФ рассказал на совещании с членами правительства. «Врачи ЦКБ, где я прохожу обследования всякие регулярные, тоже рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом», — заявил Путин. Российский лидер рассказал это министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал корреспонденту URA.RU, что вакцинация Путина от гриппа зависит от рекомендаций специалистов. По словам Пескова, это личная информация. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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