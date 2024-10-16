Путин заявил о регулярных походах в больницу

Президент России Владимир Путин регулярно проходит обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом глава РФ рассказал на совещании с членами правительства.
«Врачи ЦКБ, где я прохожу обследования всякие регулярные, тоже рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом», — заявил Путин. Российский лидер рассказал это министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал корреспонденту URA.RU, что вакцинация Путина от гриппа зависит от рекомендаций специалистов. По словам Пескова, это личная информация.
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