В ЦБ обеспокоились переменами в банковской системе РФ

Скоробогатова: «Яндекс», Ozon и Wildberries заняли 40% рынка электронных денег
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ЦБ РФ забеспокоился о росте бигтех-компаний в банковской системе страны
ЦБ РФ забеспокоился о росте бигтех-компаний в банковской системе страны Фото:

Банки трех крупнейших небанковских экосистем в России, таких как «Яндекс», Ozon и Wildberries, заняли 40% рынка электронных денег, их доля выросла в 20 раз за три года. Об этом заявила первый заместитель председателя Центрального Банка Ольга Скоробогатова.

«Цифра, которая меняет наш платежный ландшафт, — за последние три года банки трех крупнейших экосистем, которые основаны на бигтехе, заняли 40% рынка электронных платежей. Три года назад это было 2%», — заявила Скоробогатова на форуме «Финополис», организованном Банком России. Ее слова приводит РБК.

Крупные технологические компании — «Яндекс», Ozon и Wildberries — активно развивают свои банковские услуги. Традиционные банки опасаются усиления конкуренции со стороны маркетплейсов в финансовой сфере. Согласно данным Центробанка, за последние три года количество платежей по картам снизилось на 12%, при этом растет использование QR-кодов, Системы быстрых платежей и биометрии. По словам Скоробогатовой, в ближайшие два года доля безналичных платежей в России достигнет 90-92%, что соответствует мировому уровню.

Осенью 2023 года ЦБ поднял вопрос о создании единого QR-кода. В апреле Центробанк заявил о запуске пилотного проекта с универсальным платёжным QR-кодом, передает RTГлава ЦБ России Эльвира Набиуллина отметила, что цель данного проекта — создать равные условия для всех, поэтому не стоит его воспринимать как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынками.

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Банки трех крупнейших небанковских экосистем в России, таких как «Яндекс», Ozon и Wildberries, заняли 40% рынка электронных денег, их доля выросла в 20 раз за три года. Об этом заявила первый заместитель председателя Центрального Банка Ольга Скоробогатова. «Цифра, которая меняет наш платежный ландшафт, — за последние три года банки трех крупнейших экосистем, которые основаны на бигтехе, заняли 40% рынка электронных платежей. Три года назад это было 2%», — заявила Скоробогатова на форуме «Финополис», организованном Банком России. Ее слова приводит РБК. Крупные технологические компании — «Яндекс», Ozon и Wildberries — активно развивают свои банковские услуги. Традиционные банки опасаются усиления конкуренции со стороны маркетплейсов в финансовой сфере. Согласно данным Центробанка, за последние три года количество платежей по картам снизилось на 12%, при этом растет использование QR-кодов, Системы быстрых платежей и биометрии. По словам Скоробогатовой, в ближайшие два года доля безналичных платежей в России достигнет 90-92%, что соответствует мировому уровню. Осенью 2023 года ЦБ поднял вопрос о создании единого QR-кода. В апреле Центробанк заявил о запуске пилотного проекта с универсальным платёжным QR-кодом, передает RT.  Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина отметила, что цель данного проекта — создать равные условия для всех, поэтому не стоит его воспринимать как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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