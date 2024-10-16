Депутат придумал способ уберечь россиян от непредвиденных трат по ЖКХ

Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Александр Аксененко предложил Минстрою ввести дополнительную льготу для пенсионеров и инвалидов в виде выплат на установку газоанализаторов. Письмо с соответствующей инициативой депутата предоставил URA.RU источник в Госдуме РФ.
«Чтобы обеспечить справедливость распределения финансовой нагрузки и поддержать уязвимые группы, предлагаем Минстрою предусмотреть разработку льготы для вышеуказанных групп населения и предоставить субсидию на оплату взносов за капитальный ремонт в размере стоимости газоанализаторов в случае утверждения обязательства их установки», — говорится в письме Аксененко. Документ с предложением отправлен министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреку Файзуллину.
По словам Аксененко, стоимость установки газоанализатора составляет почти 3,5 тысячи рублей, а устройств с дополнительным клапаном — 5,5 тысяч рублей. Введение такого оборудования может привести к повышению обязательных взносов на капитальный ремонт и увеличению стоимости услуг ЖКХ, отмечает депутат.
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