Депутат придумал способ уберечь россиян от непредвиденных трат по ЖКХ

Депутат Аксененко: для пенсионеров и инвалидов нужны дополнительные льготы
© Служба новостей «URA.RU»
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Субсидии на оборудование для обнаружения утечки газа могут выплатить уязвимым группам россиян
Субсидии на оборудование для обнаружения утечки газа могут выплатить уязвимым группам россиян Фото:

Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Александр Аксененко предложил Минстрою ввести дополнительную льготу для пенсионеров и инвалидов в виде выплат на установку газоанализаторов. Письмо с соответствующей инициативой депутата предоставил URA.RU источник в Госдуме РФ. 

«Чтобы обеспечить справедливость распределения финансовой нагрузки и поддержать уязвимые группы, предлагаем Минстрою предусмотреть разработку льготы для вышеуказанных групп населения и предоставить субсидию на оплату взносов за капитальный ремонт в размере стоимости газоанализаторов в случае утверждения обязательства их установки», — говорится в письме Аксененко. Документ с предложением отправлен министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреку Файзуллину.

По словам Аксененко, стоимость установки газоанализатора составляет почти 3,5 тысячи рублей, а устройств с дополнительным клапаном — 5,5 тысяч рублей. Введение такого оборудования может привести к повышению обязательных взносов на капитальный ремонт и увеличению стоимости услуг ЖКХ, отмечает депутат.

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Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Александр Аксененко предложил Минстрою ввести дополнительную льготу для пенсионеров и инвалидов в виде выплат на установку газоанализаторов. Письмо с соответствующей инициативой депутата предоставил URA.RU источник в Госдуме РФ.  «Чтобы обеспечить справедливость распределения финансовой нагрузки и поддержать уязвимые группы, предлагаем Минстрою предусмотреть разработку льготы для вышеуказанных групп населения и предоставить субсидию на оплату взносов за капитальный ремонт в размере стоимости газоанализаторов в случае утверждения обязательства их установки», — говорится в письме Аксененко. Документ с предложением отправлен министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреку Файзуллину. По словам Аксененко, стоимость установки газоанализатора составляет почти 3,5 тысячи рублей, а устройств с дополнительным клапаном — 5,5 тысяч рублей. Введение такого оборудования может привести к повышению обязательных взносов на капитальный ремонт и увеличению стоимости услуг ЖКХ, отмечает депутат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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