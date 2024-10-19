В России почти в 50 раз выросли продажи товаров для квадроберов

19 октября 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Рекорд по продажам товаров для квадроберов в объединенной компании Wildberries и Russ зафиксировали в мае Фото: Илья Московец © URA.RU С начала 2024 года в 50 раз выросли продажи товаров для квадроберов (дети в масках животных имитируют их движения и звуки). Об этом сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ. «За первые три квартала 2024 года продажи товаров для квадробики на Wildberries выросли на 4800% в штуках», — передает РБК информацию от объединенной компании. Отмечается, что за тот же период времени рост по общей сумме продаж составил 4700%. Также отдельно в Москве в деньгах рост составил 4400%, а в штуках — 4200%. В компаниях Wildberries и Russ объяснили, что рост цен связан с масштабированием бизнеса интернет-магазина. Кроме того, на это повлиял фактор повышенного спроса. При этом рекорд по продажам товаров для квадроберов пришелся на май 2024 года, до нынешнего момента спрос стабильно держится на высоком уровне. Сейчас прослеживается снижение интереса к категории подобных товаров, заявили в объединенной компании. Ранее депутат Госдумы России и глава комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что школьникам нужно высмеивать сверстников, которые занимаются квадробингом. Она предложила снимать таких детей на видео и искать их родителей, передает VSE42.RU. Академик РАН Геннадий Онищенко в свою очередь отметил, что квадробинг не является психическим заболеванием, это всего лишь модное явление среди молодежи . По его словам, в данном случае следует обратить внимание на родителей, которые ведут своих детей на поводке, пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала 2024 года в 50 раз выросли продажи товаров для квадроберов (дети в масках животных имитируют их движения и звуки). Об этом сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ. «За первые три квартала 2024 года продажи товаров для квадробики на Wildberries выросли на 4800% в штуках», — передает РБК информацию от объединенной компании. Отмечается, что за тот же период времени рост по общей сумме продаж составил 4700%. Также отдельно в Москве в деньгах рост составил 4400%, а в штуках — 4200%. В компаниях Wildberries и Russ объяснили, что рост цен связан с масштабированием бизнеса интернет-магазина. Кроме того, на это повлиял фактор повышенного спроса. При этом рекорд по продажам товаров для квадроберов пришелся на май 2024 года, до нынешнего момента спрос стабильно держится на высоком уровне. Сейчас прослеживается снижение интереса к категории подобных товаров, заявили в объединенной компании. Ранее депутат Госдумы России и глава комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что школьникам нужно высмеивать сверстников, которые занимаются квадробингом. Она предложила снимать таких детей на видео и искать их родителей, передает VSE42.RU. Академик РАН Геннадий Онищенко в свою очередь отметил, что квадробинг не является психическим заболеванием, это всего лишь модное явление среди молодежи. По его словам, в данном случае следует обратить внимание на родителей, которые ведут своих детей на поводке, пишет Pravda.Ru.