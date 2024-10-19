Жители Курской области получат дополнительные выплаты от государства

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На помощь жителям Курской области выделено 3,2 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Правительство России выделило дополнительное финансирование в размере более 3,2 млрд рублей для пострадавших от атак ВСУ жителей Курской области. Так, при потере имущества первой необходимости люди получат от 75 до 150 тысяч рублей на человека.

«Более 3,2 млрд рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости», — заявило правительство на своем сайте. Отмечается, что выплаты составят по 75 и 150 тысяч рублей на человека, они будут зависеть от степени утраты имущества — частичной или полной.

Ранее на эти цели уже было направлено 10 млрд рублей. Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что по 10 тысяч рублей получили почти 135 человек, порядка 15 тысяч курян — по 130 тысяч рублей и 26 тысяч человек — по 150 тысяч рублей, передает деловое издание «Взгляд».

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Правительство России выделило дополнительное финансирование в размере более 3,2 млрд рублей для пострадавших от атак ВСУ жителей Курской области. Так, при потере имущества первой необходимости люди получат от 75 до 150 тысяч рублей на человека. «Более 3,2 млрд рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости», — заявило правительство на своем сайте. Отмечается, что выплаты составят по 75 и 150 тысяч рублей на человека, они будут зависеть от степени утраты имущества — частичной или полной. Ранее на эти цели уже было направлено 10 млрд рублей. Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что по 10 тысяч рублей получили почти 135 человек, порядка 15 тысяч курян — по 130 тысяч рублей и 26 тысяч человек — по 150 тысяч рублей, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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