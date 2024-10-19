Певец Витас готов спеть на корпоративе за 5,3 млн рублей после операции

Российский эстрадный певец Витас (Виталий Грачев) после проведения всех операций по спасению зрения, убрал из райдера все световые и лазерные установки. Он до сих пор готов выступать в Москве на частных мероприятиях. На корпоративе певец согласен выступить за почти почти 5,3 млн рублей (или 50 тысяч евро).
«Певец Витас, которого спасли от слепоты российские врачи, убрал из райдера все световые и лазерные установки. Он <...> готов спеть на корпоративе за 50 тысяч евро (около 5,3 млн рублей)», — сообщил Life.ru. Отмечается, что в райдере певца всего шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты и шоколад. Гримерка должна быть хорошо освещена, наполнена зеркалами и вешалками для одежды.
Ранее певец пережил отслоение сетчатки глаз. Причиной тому — длительные выступления на сцене с софитами и прожекторами. Своевременное хирургическое вмешательство помогло певцу избежать слепоты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.