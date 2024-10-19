«Продолжаем дискотеку»: экс-вокалист Little Big рассказал о своем состоянии после госпитализации

Бывший бэк-вокалист Little Big и солист группы Jane Air Антон Лиссов (при рождении Антон Буренин) сообщил, что 18 октября был госпитализирован в Мариинскую больницу, у него подозревали инфаркт. Диагноз не подтвердился. Позднее 45-летний Лиссов заявил поклонникам, что чувствует себя намного лучше и готовится к концертам.
«Все концерты группы в силе, продолжаем дискотеку и держим руку на пульсе. К сожалению, не выяснили, что со мной такое произошло, буду заниматься здоровьем по приезде из тура. Чувствую себя значительно лучше, собираю чемодан», — заявил Лиссов. Его слова передает «Газета.Ru».
В СМИ 18 октября сообщили, что Лиссов находится в больнице в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Мужчина начал жаловаться на затрудненное дыхание и боли в груди, поэтому его жена вызвала скорую помощь, передает VSE42.RU. Врачам в реанимационном отделении удалось стабилизировать состояние певца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.