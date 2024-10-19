«Продолжаем дискотеку»: экс-вокалист Little Big рассказал о своем состоянии после госпитализации

Экс-вокалист Little Big Лиссов после госпитализации чувствует себя лучше
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антон Лиссов заявил, что готовится к будущим концертам и после госпитализации чувствует себя значительно лучше
Антон Лиссов заявил, что готовится к будущим концертам и после госпитализации чувствует себя значительно лучше Фото:

Бывший бэк-вокалист Little Big и солист группы Jane Air Антон Лиссов (при рождении Антон Буренин) сообщил, что 18 октября был госпитализирован в Мариинскую больницу, у него подозревали инфаркт. Диагноз не подтвердился. Позднее 45-летний Лиссов заявил поклонникам, что чувствует себя намного лучше и готовится к концертам.

«Все концерты группы в силе, продолжаем дискотеку и держим руку на пульсе. К сожалению, не выяснили, что со мной такое произошло, буду заниматься здоровьем по приезде из тура. Чувствую себя значительно лучше, собираю чемодан», — заявил Лиссов. Его слова передает «Газета.Ru»

В СМИ 18 октября сообщили, что Лиссов находится в больнице в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Мужчина начал жаловаться на затрудненное дыхание и боли в груди, поэтому его жена вызвала скорую помощь, передает VSE42.RU. Врачам в реанимационном отделении удалось стабилизировать состояние певца. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший бэк-вокалист Little Big и солист группы Jane Air Антон Лиссов (при рождении Антон Буренин) сообщил, что 18 октября был госпитализирован в Мариинскую больницу, у него подозревали инфаркт. Диагноз не подтвердился. Позднее 45-летний Лиссов заявил поклонникам, что чувствует себя намного лучше и готовится к концертам. «Все концерты группы в силе, продолжаем дискотеку и держим руку на пульсе. К сожалению, не выяснили, что со мной такое произошло, буду заниматься здоровьем по приезде из тура. Чувствую себя значительно лучше, собираю чемодан», — заявил Лиссов. Его слова передает «Газета.Ru».  В СМИ 18 октября сообщили, что Лиссов находится в больнице в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Мужчина начал жаловаться на затрудненное дыхание и боли в груди, поэтому его жена вызвала скорую помощь, передает VSE42.RU. Врачам в реанимационном отделении удалось стабилизировать состояние певца. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...